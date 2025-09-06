Η FIFA προχωρά σε αλλαγές που θα επηρεάσουν τους συλλόγους

Η FIFA θα κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα των διεθνών αγώνων που θα τεθούν σε ισχύ από την επόμενη χρονιά.

Αυτός ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την τελική διακοπή των διεθνών αγώνων στην τρέχουσα μορφή τους, προτού η FIFA εισαγάγει νέα μέτρα τον επόμενο χρόνο.

Όλες οι ομάδες πήραν ένα «διάλειμμα» δύο εβδομάδων για να επιτρέψουν στους παίκτες τους να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους.

Η FIFA φαίνεται πως αναθεώρησε το σχέδιο για το μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχουν μόνο τρία διεθνή παράθυρα ανά σεζόν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς.

Όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, η διοικητική αρχή επέλεξε να συγχωνεύσει τα διεθνή παράθυρα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου σε μία εκτεταμένη περίοδο όπου το διεθνές ποδόσφαιρο θα έχει προτεραιότητα έναντι του συλλόγου.

Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που οι παίκτες θα συνεργαστούν με τις χώρες τους στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τα νέα μέτρα να εφαρμόζονται του χρόνου.