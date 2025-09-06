Διεθνείς Παναθηναϊκού: Στο Μουντιάλ ο Πελίστρι, «έλαμψε» ο Μπακασέτας

Γεμάτη με δράση Εθνικών ομάδων ήταν η χτεσινή ημέρα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν φυσικά την τιμητική τους.

Ξεκινώντας από την Ελλάδα, ο Τάσος Μπακασέτας ήταν εκ των κορυφαίων στο επιβλητικό 5-1 της «Γαλανόλευκης» κόντρα στην Λευκορωσία. Σκόραρε με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής, είχε ασίστ, «έφτιαξε» με δικό του κλέψιμο το 5ο γκολ της Εθνικής και δημιούργησε αρκετές ακόμα ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Συμμετοχή στο ματς είχε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που αγωνίστηκε ως αλλαγή κατά την διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Η Σλοβενία πήρε μια σημαντική ισοπαλία (2-2) απέναντι στην Σουηδία, με τον Άνταμ Τσέριν να βγάζει όλο το ματς και να είναι από τους θετικούς παίκτες της ομάδας του. Είχε συνολικά 6/12 κερδισμένες μονομαχίες αλλά και 31/35 επιτυχημένες μεταβιβάσεις.

Πολύ πιο εύκολα ήταν τα πράγματα για την Ισλανδία του Ίνγκι Ίνγκασον, η οποία... συνέτριψε με 5-0 το Αζερμπαϊτζάν. Ο «πράσινος» στόπερ έβγαλε όλο το παιχνίδι και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ανασταλτικά, έχοντας 4/4 κερδισμένες μονομαχίες αλλά και 93/100 επιτυχημένες μεταβιβάσεις.

Πολύ σημαντική ήταν η βραδιά για τον Φακούντο Πελίστρι, αφού έπαιξε για 77 λεπτά στο άνετο 3-0 της Ουρουγουάης επί του Περού, αποτέλεσμα που «σφράγισε» την παρουσία της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Σε ατομικό επίπεδο είχε 19/26 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, 3 πάσες-«κλειδιά» και 1 κερδισμένο φάουλ.

Τέλος, ο Έλτον Φικάι έπαιξε για 79 λεπτά στο φιλικό της Κ21 της Αλβανίας με την Γερμανία, έχοντας 31/37 επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Η ομάδα του πάντως ηττήθηκε με 0-2.