Παναθηναϊκός: Φιλική «λευκή» ισοπαλία κόντρα στην Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στους Αγίους Αναργύρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλικό ματς έγινε εκτάκτως το μεσημέρι λόγω αδυναμίας του γηπέδου να φιλοξενήσει το ματς την προκαθορισμένη ώρα.

Οι «πράσινες» είχαν τον έλεγχο του ματς και είχαν οκτώ τελικές ωστόσο δεν κατάφεραν να παραβιάσουν τελικά την αντίπαλη εστία. Το «τριφύλλι» χώρεσε στο φιλικό ματς να παίξουν και άλλες έξι αθλήτριες της Κ17.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Χατζηχαριστού, Καλαντάντζε, Ίλιτς, Πλατανιά, Σκαρλατίδη, Ζώτου, Σιαφαρίκα, Κόλλια, Νάνου, Μπριάνα και Μπράντιτς.

Έπαιξαν και οι : Γαλαξείδη, Λιανού, Κωνσταντινίδη, Μίχου, Παπαδάκη, Μωραϊτου και Νάση.