Λαουτάρο: «Δεν μετανιώνω με όσα είπα, όλα καλά με Ίντερ»

Έχοντας καθαρό το μυαλό του, ο Λαουτάρο επιμένει πως όσα είπε το καλοκαίρι, έπρεπε να ειπωθούν από τον ίδιο.

Υπήρξαν προβλήματα, προκλήθηκε παρεξήγηση ανάμεσα σ’ εκείνον και τον Τσαλχάνογλου και έπρεπε να περάσουν αρκετές μέρες ώστε να κατευνάσουν τα τεντωμένα νεύρα όμως όλα μέλι - γάλα.

Έτσι και αλλιώς, ο Τούρκος και ο Αργεντινός βγήκαν φωτογραφία μαζί παρέα πριν από λίγο ώστε να δείξουν προς όλους ότι δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις.

Όμως, έπρεπε να υπάρξουν συζητήσεις επί συζητήσεων στην Ίντερ ώστε να επέλθει η ηρεμία προτού παιχτεί η φετινή σεζόν.

«Δεν μετανιώνω για όσα είπα, αλλά δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρεξήγηση. Ορισμένα πράγματα δεν μου κάθονταν καλά και όσα είπα βγήκαν από μέσα μου λόγω και του ότι οφείλω να μιλώ και να λέω όσα βλέπω, όντας αρχηγός. Ορισμένοι μπορεί να το εκτιμούν, άλλοι όχι.

Αλλά έχουμε μιλήσει με όλους στην ομάδα, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, είμαστε ενωμένοι και ο νέος κόουτς μάς βοηθά πολύ. Θα κάνουμε τα πάντα για εκείνον», ήταν τα λόγια του Λαουτάρο σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε.