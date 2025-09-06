Αποκάλυψη από Γουέιν Ρούνεϊ: «Στην εθνική Αγγλίας αγνοούσα όσα μου έλεγε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μίλησε για το πώς, στα χρόνια που έπαιζε με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, πολλές φορές έβαζε σε δεύτερη μοίρα τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ώστε να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία.

Ο Ρούνεϊ, φόρεσε τη φανέλα με τα «τρία λιοντάρια» από το 2003 έως το 2018, και είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες της χώρας.

Με 53 γκολ σε 120 συμμετοχές είναι ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην Αγγλία, πίσω μόνο από τον Χάρι Κέιν, ενώ παραμένει ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας ως outfield player, πίσω μόνο από τον τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον.

Μιλώντας στο podcast «The Wayne Rooney Show» του BBC, ο άλλοτε αρχηγός της Αγγλίας τόνισε:

«Λάτρευα να με καλούν στην εθνική. Είτε ήταν φιλικό είτε προκριματικά, ήθελα πάντα να βρίσκομαι εκεί, να συναντώ τους συμπαίκτες μου. Γι’ αυτό έφτασα τις 120 συμμετοχές, γιατί ποτέ δεν απέφευγα τις κλήσεις».

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι συχνά πήγαινε κόντρα στις εντολές του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος για να προστατεύει τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τους ζητούσε να παίζουν το πολύ 45 λεπτά στα φιλικά ματς της εθνικής.

«Ο Φέργκιουσον πάντα έλεγε πριν φύγουμε “μην παίξεις πάνω από 45 λεπτά. Βγες στο ημίχρονο”. Κι εγώ του έλεγα “ναι, ναι”. Όταν όμως πήγαινα στην Αγγλία, έλεγα στον προπονητή: “Θέλω να παίξω 90 λεπτά, μη με βγάλεις έξω”».