Εκτός για 6 εβδομάδες ο Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 εβδομάδες, ύστερα από μυϊκό τραυματισμό.

Στα «πιτς» θα μείνει τουλάχιστον για 6 εβδομάδες ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας, τραυματίστηκε στον αγώνα των «τρικολόρ» κόντρα στην Ουκρανία και πήρε την θέση του ο Εκιτικέ.

Ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, έγινε γνωστό ότι ο Ντεμπελέ θα απουσιάζει 6 εβδομάδες χάνοντας τον αγώνα με το Ισραήλ αλλά και το ξεκίνημα της Παρί στο Champions League κόντρα σε Αταλάντα και την τιτανομαχία με την Μπαρτσελόνα στις 1 Οκτωβρίου.

Εκτός δράσης για την αναμέτρηση με τους Μπεργκαμάσκι στις 17 Σεπτεμβρίου θα μείνει και ο συμπαίκτης του Ντεζιρέ Ντουέ, με την «Equipe» να αναφέρει πως ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες.