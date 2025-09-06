Τα νέα νούμερα στις φανέλες της Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν (pic)

Τρεις αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν η Μπαρτσελόνα δημοσίευσε την πλήρη λίστα με την πρώτη ομάδα για τη νέα σεζόν, σε συνδυασμό με τους νέους αριθμούς στις φανέλες των παικτών.

Οι αριθμοί βέβαια ήταν ήδη γνωστοί από τα πρώτα τρία παιχνίδια, αλλά υπήρχαν μερικές αβεβαιότητες με τους Μαρκ Μπερνάλ και Ρούνι Μπαρντγκτζί, λόγω των καθυστερημένων αφίξεων τους.

Ο Μπερνάλ τελικά εγγράφηκε ως παίκτης της πρώτης ομάδας την ημέρα της προθεσμίας των μεταγραφών του καλοκαιριού και τώρα και επίσημα ο νεαρός μέσος θα φοράει το νούμερο 22 στον σύλλογο, από το νούμερο 28 που φορούσε την περασμένη σεζόν.

Όσο για τον Μπαρντγκτζί, η La Liga ενέκρινε την εγγραφή του στην πρώτη ομάδα μόλις νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, με την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίζει ειδική βίζα για να τον εντάξει στην πρώτη ομάδα.

Ως εκ τούτου, ο 19χρονος θα φοράει πλέον τη φανέλα με τον αριθμό 28 στην Μπαρτσελόνα και θα μπορούσε κάλλιστα να κληθεί για πρώτη φορά φέτος, όταν οι πρωταθλητές της La Liga θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια μετά τη διακοπή των εθνικών αγώνων.

Εν τω μεταξύ, οι άλλες δύο νέες μεταγραφές, ο Χόαν Γκαρσία και ο Μάρκους Ράσφορντ, θα φορούν τα νούμερα 13 και 14 αντίστοιχα.

Οι Πάου Κουμπάρσι (5), Λαμίν Γιαμάλ (10) και Ζεράρ Μαρτίν (18) έχουν επίσης νέους αριθμούς φανέλας για τη νέα σεζόν.