Το κάρμα Λέβι, το κάρμα

Οι άχαρες ενέργειες του ανθρώπου που ταλαιπώρησε την Τότεναμ και τον Ποστέκογλου, του γύρισαν μπούμερανγκ.

Κακά τα ψέματα η περσινή χρονιά της Τότεναμ δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη όσο αφορά την Premier League, με την ομάδα να παλεύει για την παραμονή και να εντέλει να τερματίζει στη 17η θέση.

Ωστόσο, ο άγγελος Ποστέκογλου κατάφερε να δώσει στον αγγλικό σύλλογο κάτι που έμοιαζε άπιαστο όνειρο. Ο λόγος προφανώς για το ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από κάτι παραπάνω από 40 χρόνια. Ένα κατόρθωμα που, για πολλούς φιλάθλους, αρκούσε για συνεχίσει στον πάγκο των «Σπερς».

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε στους φιλάθλους της Τότεναμ ένα πλατύ χαμόγελο το οποίο ανέμεναν για χρόνια. Ο ίδιος δικαιώθηκε μετά την φράση του «πάντα κερδίζω κάποιον τίτλο στην δεύτερη σεζόν μου». Και δεν έμεινε εκεί, αφού τόνισε ότι «η επόμενη σεζόν είναι πάντα καλύτερη από την προηγούμενη».

Και άπαντες το πίστεψαν, αφού είδαν πως ο Άντζε δεν λέει τίποτα τυχαία και έχει τον τρόπο να φτάνει στους στόχους που θέτει. Όλοι ανέμεναν την τρίτη σεζόν του στο Λονδίνο.

Ο Ντάνιελ Λέβι, όμως, είχε άλλα σχέδια. Αντί να πάρει μια απόφαση εγκαίρως, προτίμησε να αφήσει τον προπονητή και όλη την ομάδα σε αβεβαιότητα για εβδομάδες.

Και όταν τελικά ανακοίνωσε το «διαζύγιο», το έκανε με τον πιο άχαρο τρόπο. Το γνωστοποίησε την ώρα που ο Ποστέκογλου απολάμβανε τις οικογενειακές διακοπές.

Θα μου πείτε «Και τι σημασία έχει αυτό;». Αλλά έχει, καθώς το να απολύεις έναν προπονητή που σε έβαλε ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη την στιγμή που είχες γίνει περίγελος με τα «zero trophies», ε, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πόσο μάλλον όταν αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο στο περίμενε και του το ξεφουρνίζεις όταν είναι χαλαρός. Όταν μπορεί ήδη να έχει καταστρώσει σχέδια για την επόμενη σεζόν.

Όμως λίγους μήνες αργότερα, η μοίρα έπαιξε το δικό της παιχνίδι. Ο ίδιος ο Λέβι βρέθηκε εκτός συλλόγου από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ακριβώς όπως έκανε κι εκείνος. Το κάρμα δεν θα μπορούσε να στήσει καλύτερο σκηνικό.

Για την πλειοψηφία των οπαδών των «Spurs», η αποχώρησή του δεν είναι λόγος λύπης. Αντίθετα, μοιάζει με ανακούφιση και με δικαίωση. Ο άνθρωπος που για χρόνια δίχαζε, που συχνά έβαζε τα οικονομικά πάνω από το αγωνιστικό, έφυγε με τον ίδιο τρόπο που συνήθιζε να μεταχειρίζεται τους άλλους, ψυχρά και απότομα.

Η Τότεναμ γυρίζει σελίδα. Κι αν κάτι μένει από την πτώση του Λέβι, είναι πως κανένας δεν είναι υπεράνω του συλλόγου.