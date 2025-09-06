Βαρύ το κλίμα για Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Αζερμπαϊτζάν

Στην πόρτα της εξόδου ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά την ήττα από την Ισλανδία

Το Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και ο Φερνάντο Σάντος δέχεται έντονη κριτική. Ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Τζαχανχίρ Φαραγουλάγιεφ, με δηλώσεις του στοχοποίησε τον πρώην ομοσπονδιακό μας τεχνικό και έριξε ευθύνες για τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα.

“Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες δεν άξιζαν τέτοια διαχείριση και τέτοιο αποτέλεσμα. Σεβόμαστε απεριόριστα την ισλανδική ομάδα. Αλλά αν δεν μπορούμε να παίξουμε εναντίον τους και να αποδεχτούμε ένα καθαρά αμυντικό στυλ από την αρχή, τότε αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν φταίνε οι παίκτες.

Το σύστημα ήταν ελαττωματικό από την αρχή. Ο προπονητής δεν έκανε τη δουλειά του. Η προσέγγισή του στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν, στους παίκτες του και στον λαό είναι απαράδεκτη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τον λαό του Αζερμπαϊτζάν να περάσει από αυτό“.