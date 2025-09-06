MMΕ Ιταλίας: «Στην λίστα της Λάτσιο ο Καρέτσας»

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Λάτσιο είναι ο τελευταίος σύλλογος που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο νεαρός επιθετικός της Γκενκ συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα, σημειώνοντας γκολ και ασίστ στη νίκη της Ελλάδας με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντιάλ. Ο μόλις 17χρονος διεθνής, που έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από την UEFA, στρέφει πλέον την προσοχή του στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Δανία τη Δευτέρα (08/09, 21:45). Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις για το μέλλον του φουντώνουν.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Καρέτσας είχε απασχολήσει ομάδες όπως η Μπάγερν και η Άρσεναλ, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποια συμφωνία. Καθώς οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι σχεδιάζουν ήδη τις κινήσεις τους ενόψει Ιανουαρίου, ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι ο ταλαντούχος Έλληνας βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Λάτσιο.

Συγκεκριμένα, το «Radiosei» τονίζει ότι οι «λατσιάλι» αναζητούν έναν νεαρό και ποιοτικό παίκτη για να πλαισιώσει τον Τάτι Καστεγιάνος στην επίθεση, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να έχει ήδη εικόνα για τις ικανότητες του 1.74 μ. εξτρέμ. Η αξία του Καρέτσα εκτιμάται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το «Transfermarkt».