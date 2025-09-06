ΠΑΟΚ: «Το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου κλείνει 66 χρόνια - Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει...»

Ήταν 6 Σεπτεμβρίου του μακρινού 1959 όταν η Τούμπα άνοιξε τις «πύλες» της σε φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ (1-0 με σκόρερ τον Κώστα Κιουρτζή).
Πέρασαν 66 χρόνια έκτοτε, με το γήπεδο της Τούμπας να παραμένει ένα «στολίδι» για τους φίλους του ΠΑΟΚ -και όχι μόνο-, με τον Δικέφαλο να στέλνει το δικό μήνυμα σε μία ξεχωριστή μέρα με «φόντο» το μέλλον.
Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του. Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει.., αναφέρει ο ΠΑΟΚ στο σχετικό ποστάρισμά του, «συντροφεύοντάς» το με μία φωτογραφία από τον... ουρανό του γηπέδου.
O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια...— PAOK FC (@PAOK_FC) September 6, 2025
Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του.
Η Νεα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..#PAOK #OurWay #Toumba pic.twitter.com/SBrByuXT7x