ΠΑΟΚ: «Το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου κλείνει 66 χρόνια - Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει...»

66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (6/9) από τα εγκαίνια του γηπέδου της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να στέλνει μήνυμα... αλλαγής, με την «ψυχή» να παραμένει ίδια.

Ήταν 6 Σεπτεμβρίου του μακρινού 1959 όταν η Τούμπα άνοιξε τις «πύλες» της σε φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ (1-0 με σκόρερ τον Κώστα Κιουρτζή).

Πέρασαν 66 χρόνια έκτοτε, με το γήπεδο της Τούμπας να παραμένει ένα «στολίδι» για τους φίλους του ΠΑΟΚ -και όχι μόνο-, με τον Δικέφαλο να στέλνει το δικό μήνυμα σε μία ξεχωριστή μέρα με «φόντο» το μέλλον.

«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια... Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του. Η Νέα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει..», αναφέρει ο ΠΑΟΚ στο σχετικό ποστάρισμά του, «συντροφεύοντάς» το με μία φωτογραφία από τον... ουρανό του γηπέδου.

