Ανάλυση: Το ρόστερ της ΑΕΚ, η αξιοποίηση του και οι… αστερίσκοι επιπλέον ενίσχυσης

Η ΑΕΚ έχει κλείσει το ρόστερ της σε πολύ μεγάλο ποσοστό και το SDNA αναλύει όλες τις επιλογές που έχει στα χέρια του ο Μάρκο Νίκολιτς για τα 23 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι τον προσεχή Δεκέμβρη!

Πριν αναλύσουμε όλα τα δεδομένα για την αξιοποίηση του ρόστερ, θυμίζουμε πως η Ένωση έχει στην ατζέντα της συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών διαφορετικού τύπου από τον Σιριέλ Ντέσερς. Ο οποίος πράγματι, στον αρχικό σχεδιασμό ήταν βασικός στόχος.

Η αλλαγή της διάταξης, κατά κάποιον τρόπο διαφοροποίησε (και) τα δεδομένα και πλέον, αν η ΑΕΚ ενισχυθεί περαιτέρω στη γραμμή κρούσης, πιθανότατα θα το κάνει με έναν επιθετικό άλλου στυλ. Πιθανόν και άλλης ηλικίας. Αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν εν τέλει αποκτηθεί, θυμίζουμε πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του UEFA Conference League αφού η Ευρωπαϊκή λίστα έχει κλεισει. Όπως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τον Δεκέμβρη στην Ευρώπη οποιαδήποτε άλλη προσθήκη υπάρξει το προσεχές διάστημα. Οποίος αποκτηθεί, θα είναι μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις…

Πάμε όμως να το πιάσουμε από την αρχή. Και να αναλύσουμε τι ρόστερ έχει να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα που μιλάμε, όπου η τελευταία χρονικά προσθήκη είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς.

ΣΤΡΑΚΟΣΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1

Κάτω από τα δοκάρια έχει διαμορφωθεί μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Θωμάς Στρακόσα, το λέγαμε από το καλοκαίρι στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, πως έχει μπει σε αυτή τη νέα σεζόν με έναν διαφορετικό… αέρα συγκριτικά με πέρυσι. Έχει διαφορετική ψυχολογία, βγάζει αυτοπεποίθηση και δίνει μέχρι τώρα στην ΑΕΚ, αυτό που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα. Τις λίγες στιγμές που θα τον χρειαστείς, να κάνει τη διαφορά! Και ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, την έκανε. Έχοντας μια σταθερή εικόνα μέχρι τώρα, με αποκορύφωμα την σπουδαία εμφάνιση στις Βρυξέλλες όπου επί της ουσίας κράτησε μόνος του την Ένωση και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση στη League Phase. Ο Στρακόσα, είναι αναμφίβολα ο βασικός τερματοφύλακας της ΑΕΚ λοιπόν, παίζει σερί από το καλοκαίρι σε Ευρώπη και Super League κάτι που σημαίνει πως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα είναι ο τερματοφύλακας του Κυπέλλου.

ΚΟΛΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣ Ο ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ

Ξεκάθαρη εικόνα υπάρχει και στο κέντρο της άμυνας. Ο Μουκουντί είναι δεδομένο ότι έχει ανέβει πλέον στην ιεραρχία στο νούμερο 1 και αποτελεί την κολώνα και τον ηγέτη του Μάρκο Νίκολιτς στα μετόπισθεν (έχει παίξει και στα οκτώ παιχνίδια χωρίς να βγει δευτερόλεπτο) ενώ ο παρτενέρ του Φιλίπε Ρέλβας που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Γκιμαράες έναντι 3,5 εκατ. ευρώ αποτελεί τον παρτενέρ του. Οι δυο τους, τα έχουν πάει περίφημα μέχρι τώρα, έχουν δέσει σε σύντομο διάστημα και ο αριστεροπόδαρος Πορτογάλος στόπερ αποδίδει τα μέγιστα και προσφέρει λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει, όλα όσα θέλουν να βλέπουν Νίκολιτς-Ριμπάλτα.

Όσο για τον Βίντα, τον παίκτη με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής την προηγούμενο τριετία, είναι φανερό πως έχει αποφασιστεί φέτος να γίνει μια διαφορετική διαχείρηση με την περίπτωση του, με δεδομένο πως είναι στα 36 του χρονιά και η ΑΕΚ έχει να παίξει σε τρεις διοργανώσεις. Ο βιονικός Κροάτης, που έπαιξε βασικός στα δυο παιχνίδια πρωταθλήματος και τα πήγε περίφημα (μπήκε στο τέλος και στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ) υπάρχει στόχευση να χρησιμοποιείται σωστά για να μπορεί να δίνει στον προπονητή ποιοτικά 90λεπτα εκεί που χρειάζεται, αφού η κλάση του είναι αδιαμφισβήτητη.

Για τα στόπερ, η τέταρτη επιλογή - από την στιγμή που ο Σίμος Μήτογλου έχει βγει εκτός πλάνων με απόφαση Νίκολιτς αφού δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που είδε στην Ολλανδία - είναι ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ένα παιδί πρέπει να πούμε, το οποίο ο προπονητής πιστεύει πολύ. Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, προφανώς και δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την παραπάνω τριάδα (Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα) αλλά έχει προοπτικές. Μένει να δούμε το πως θα τον ενσωματώσει ο προπονητής στα πλάνα του γιατί είναι δεδομένο πως μέσα στην χρονιά θα τον χρειαστεί. Θυμίζουμε, πως εκτός παραμένει ο Αλεξάντερ Κάλενς με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

ΜΑΧΗ 50-50 ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΟΝΟ ΡΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΕΞΙΑ

Στα άκρα της άμυνας, αριστερά υπάρχει το δίδυμο Σταύρος Πήλιος - Τζέιμς Πενράις που καλύπτει απόλυτα τον προπονητή αλλά και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, με τον Έλληνα μπακ να κερδίζει με την εικόνα του μια θέση στο κιτρινόμαυρο ρόστερ καθώς μην ξεχνάμε πως το καλοκαίρι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να παραχωρηθεί δανεικός, ενώ για τον Σκωτσέζο υπάρχει βεβαιότητα πως είναι μια περίπτωση που όταν προσαρμοστεί απόλυτα, θα κάνει διαφορά. Και η εικόνα του πράγματι είναι ενθαρρυντική. Παρουσιάζει βελτίωση σταδιακά, αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο στο τακτικό πλάνο, ενώ έχει ένα στοιχείο που το έψαχναν στην ΑΕΚ. Την μεταβίβαση ακριβείας και την σωστή απόφαση, όταν πρέπει να βγει συμπαίκτη στα αντίπαλα καρέ.

Στα δεξιά είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα με δεδομένο πως δεσπόζει μέχρι τώρα η παρουσία του Λάζαρου Ρότα που έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια. Θα περιμέναμε τον Μόουζες Οντουμπάτζο να βρει χρόνο στον αγώνα με τον Αστέρα για να πάρει ανάσες ο διεθνής μπακ όμως αυτό δεν συνέβη. Θυμίζουμε πως ο Άγγλος μπακ δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα επομένως (θα) υπολογίζεται μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις. Για τα δεξιά της άμυνας κρατήστε σαν επιλογή και τον Χρήστο Κοσίδη που η φυσική του θέση είναι στόπερ αλλά σε όλη σχεδόν της προετοιμασία ο Νίκολιτς τον έβαζε δεξιά. Ο 20χρονος για την ιστορία να αναφέρουμε πως έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος.

ΓΕΜΑΤΟΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) Ο ΑΞΟΝΑΣ

Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Μάρκο Γκρούγιτς, Γενς Γιόνσον, Ρόμπερτς Λιούμπισιτς, Δημήτρης Καλοσκάμης και (υπό προϋποθέσεις) Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ, μετά και την τελευταία χρονικά προσθήκη του Γκρούγιτς, έχει έναν γεμάτο άξονα ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του Μάρκο Νίκολιτς.

Είτε συνεχίσει ο προπονητής με διάταξη 4-4-1-1 ή 4-4-2 είτε επιστρέψει στον ρόμβο, έχει στα χέρια του τις επιλογές που θέλει και οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Για τον Σέρβο τεχνικό, είναι σημαντικό το ότι διαθέτει παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο καθ’ ένας από αυτούς, μπορεί να του δώσει διαφορετικές λύσεις. Μην ξεχνάμε πως ξεκίνησε η ΑΕΚ στην προκριματική διαδικασία του Conference - με τριάδα Μάνταλο, Περέιρα, Πινέδα (συν Λιούμπισιτς) - και πως κατέληξε λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν και διαφοροποίησαν ριζικά τις καταστάσεις.

Με το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα εν τελει, να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ρεβάνς με την Άντερλεχτ καταπίνοντας τον άξονα των Βέλγων. Όπως βέβαια, καθοριστικό ρόλο είχαν παίξει και οι Μάνταλος-Περέιρα στα πρώτα παιχνίδια στον ρόμβο του Νίκολιτς. Ο οποίος Νίκολιτς γενικότερα έχει δείξει μέχρι τώρα πως μπορεί να προσαρμόζει κάθε μονάδα στα δικά του θέλω τακτικά και να παίρνει τα καλά στοιχεία, καμουφλάροντας τις αδυναμίες.

Μέχρι τώρα η μόνη επιλογή που επί της ουσίας δεν του έχει βγει είναι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς τον οποίο και άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για να βάλει τον Μάρκο Γκρούγιτς (επέστρεψε επίσης ο Περέιρα αντί του Γιόνσον). Ο Γκρούγιτς, ο οποίος αντιμετωπίστηκε από την ΑΕΚ ως μια τεράστια ευκαιρία και πάρθηκε η απόφαση της απόκτησης του. Η ποιότητα του είναι δεδομένη, τα στοιχεία που φέρνει στο παιχνίδι της ομάδας είναι πολύ ιδιαίτερα αφού αποτελεί έναν εγκέφαλο στον άξονα με υψηλά επίπεδα τεχνικής κατάρτισης που βοηθούν στο build up και την ακρίβεια στη μεταβίβαση πράγμα που απαιτεί ο Νίκολιτς και μένει πλέον να δουμε τα επίπεδα ετοιμότητας του. Πότε δηλαδη θα έρθει σε ρυθμό ικανοποιητικό για να βοηθήσει οπως και τα επίπεδα έντασης και τρεξιμάτων του.

ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ Ο... ΜΙΚΡΟΣ

Σε όλους τους παραπάνω του άξονα πάντως, μην ξεγράφουμε την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη. Ο οποίος, έχει επιστρέψει πιο δυνατός και μπαίνει γερά στην εξίσωση. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, αποτελεί μια τεράστια επένδυση για την ΑΕΚ η οποία στο πρόσωπο του βλέπει έναν… μικρό που δεν θα έχει την εικόνα του μικρού μέσα στο γήπεδο. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια (ο τελευταίος μικρός τέτοιου επιπέδου ήταν ο Μιτάι), η Ένωση θα έχει τη δική της μονάδα, όπως συμβαίνει με τον ανταγωνισμό, που θα μπορεί να ποντάρει πάνω εκεί.

Ο Καλοσκάμης αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ για την ΑΕΚ, θα είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια Κυπέλλου αλλά δεδομένα θα τον δούμε πολύ και στο πρωτάθλημα. Μπορεί να παίξει στο οκτώ ως εσωτερικός μέσος στον ρόμβο (εκεί τον δοκίμαζε αρχικά ο Νίκολιτς στην Ολλανδία), μπορεί να παίξει στο δέκα μπορεί να παίξει και στα άκρα στο 4-4-1-1. Μάλιστα πέρυσι στον Ατρόμητο, είχε δώσει πολλές λύσεις παίζοντας - εκτός από 10 - αριστερά και δεξιά.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Και μιας και πήγαμε και στην μεσοεπιθετική ζώνη, με τα τωρινά δεδομένα, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ως επιλογές τους: Νίκλας Ελίασον, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ζίνι, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό και υπό προϋποθέσεις τους: Ορμπελίν Πινέδα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Πέτρο Μάνταλο, Δημήτρη Καλοσκάμη αλλά και τον Αντονί Μαρσιάλ που όσο δεν βρίσκεται κάποια λύση, πάντα υπάρχει στο κιτρινόμαυρο ρόστερ. Με τον Γάλλο θυμίζουμε πάντως, να έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας και γενικότερα να έχει να χρησιμοποιηθεί από το πρώτο παιχνίδι με την Μπερ Σεβά.

Αν ο Νίκολιτς επιλέξει ως διάταξη το 4-4-1-1 για τα άκρα υπάρχουν οι επιλογές των Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά με τους Ζίνι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμη ακόμα και τον Μάνταλο υπό προϋποθέσεις να μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν έναν ρόλο αριστερά ή δεξιά (θυμίζουμε πως ο προπονητής έχει βάλει ακόμα και δυάδα Πήλιο-Πενράις στην αριστερή πλευρά όταν θέλει να ασφαλίσει το ματς) ενώ αν επιλέξει τον ρόμβο τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα.

Από τις τρεις βασικές του επιλογές: Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά ο ένας θα μένει στον πάγκο πιθανότατα καθώς πάντα θέλει να έχει μέσα στο γήπεδο έναν σέντερ-φορ περιοχής και τον ρόλο αυτόν μετά τη διακοπή θα τον εξυπηρετεί ο Γιόβιτς που ούτως ή άλλως αποτελεί τον βασικό επιθετικό της ομάδας. Ο Ελίασον, έχοντας κάνει εντυπωσιακό come back αφήνοντας πίσω (προς ώρας τουλάχιστον) τις… σκέψεις του για μεταγραφή ειναι προφανώς η βασική επιλογή στο μυαλό του Νίκολιτς για το δεξί φτερό και πιθανόν για την θέση του περιφερειακού επιθετικού αν παίξει ρόμβο, ενώ αναμφίβολα ο Κουτέσα έχει κλειδώσει το αριστερό άκρο με τα… όργια απέναντι σε Λεμεσό και Αντερλεχτ ενώ στον ρόμβο μπορει να παιξει στο 10 αλλά ως και ως περιφερειακός.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κοϊτά που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο φέτος αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι στα σχέδια του Νίκολιτς ο οποίος τον χρησιμοποιεί σε πιο κεντρικό ρόλο κοντά στην περιοχή αλλά ασφαλώς τον βλέπει και στα άκρα. Σε κεντρικό ρόλο, στο δέκα για παράδειγμα, μπορεί να δώσει λύσεις και ο Μαρίν όπως είχαμε δει να κάνει στο ντεμπούτο του στην Ουγγαρία.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο ΓΙΟΒΙΤΣ

Για την κορυφή της επίθεσης όπως προείπαμε, ο Λούκα Γιόβιτς, αποτελεί την νούμερο 1 επιλογή. Θυμίζουμε πως ο Σέρβος εκτελεστής, αν και ανέτοιμος, έκανε τη διαφορά με τον Άρη Λεμεσού και πλέον, μετά τη διακοπή, είναι δεδομένο πως θα εμφανίσει υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας για να μπορέσει να πάρει σιγά σιγά φανέλα βασικού και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης. Εκεί όπου ως δεύτερη επιλογή υπάρχει προφανώς ο Ζίνι που αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ πάνω στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επενδύσει και πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί να τον κάνει επιθετικό πρώτης γραμμής (θυμηθείτε τι έλεγε στο SDNA στην προετοιμασία) ενώ υπαρκτό ρόλο στα σχέδια του προπονητή έχει και ο Πιερό, ο οποίος από την στιγμή που παραμένει στο ρόστερ είναι 100% υπολογίσιμος. Κάτι που επιβεβαιώθηκε, απέναντι στον Αστέρα καθώς αυτός ήταν που καθάρισε την μπουγάδα.

Να ξαναπούμε πως όσο παραμένει στο ρόστερ ο Μαρσιάλ πάντα θα είναι ενδεχομένως μια επιλογή αν δείξει στον Νίκολιτς διάθεση να προσφέρει ενώ να επαναλάβουμε πως η ΑΕΚ μπορεί να μην πηγαίνει πλέον να πάρει φορ τύπου Ντέσερς όμως εξετάζει στην αγορά συγκεκριμένες επιλογές επιθετικών άλλου τύπου επομένως δεν αποκλείεται να προσθέσει και κάτι ακόμα στην γραμμή κρούσης της για τα εγχώρια παιχνίδια...