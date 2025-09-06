Η λύση στις στατικές φάσεις για τον Ολυμπιακό, ο έβδομος διεθνής διαιτητής, ο προπονητής που ξενέρωσε. Ταράζουν τα νερά οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Προς όλες τις κατευθύνσεις κοιτάζει ο Ρούμπεν Βέζο για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον Πορτογάλο έχει δοθεί άδει για να βρει ομάδα, αφού δεν είναι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βέζο βλέπει και την αγορά της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνεται και προς τα εκεί, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί κάτι. Με τον Ολυμπιακό έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. (ΦΩΣ)

*Για τον Μεντιλίμπαρ είναι ένα ζήτημα οι στατικές φάσεις, διότι πέρυσι ο Ολυμπιακός ελάχιστες εκμεταλλεύτηκε από αυτές. Φέτος έχει βρει γκολ και φαίνεται πως τα χτυπήματα που έχει ο Γιαζίτσι, δεν τα έχει κανένας στην ομάδα μέχρι τώρα. (ΦΩΣ)

*Μέχρι χθες το βράδυ δεν προέκυπτε πως η ΑΕΚ θα έκανε κάποια κίνηση ενίσχυσης. Υπήρξε κάποια φιλολογία για επιθετικό, η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ. Σε ό,τι φορά τις θέσεις τόσο του δεξιού μπακ, όσο και του στόπερ, έχουν μπει δύο σημεία στίξης. Τελεία και παύλα. (SPORTDAY)

*Παρασκήνιο υπάρχει για το ποιος θα είναι ο έβδομος διεθνής ρέφερι και λέγεται πως δίνουν «μάχη» οι Πολυχρόνης, Κατοίκος, Ζαμπαλάς και Τσιμεντερίδης. Ωστόσο, κανένας δεν πείθει και απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λανουά. Πέρυσι δεν πρότεινε κανέναν. Και καλά έπραξε… (LIVE SPORT)

*Το θέμα της μεταγραφής του Αντίνο πήγε πίσω για τον Ολυμπιακό, όταν προέκυψε στο προσκήνιο η περίπτωση απόκτησης του Ποντένσε, αλλά και το άνοιγμα που έκανε τις τελευταίες μέρες ο Χιλ. Οι Ερυθρόλευκοι έκλεισαν τον Πορτογάλο εξτρέμ που ήταν η πρώτη επιλογή. Για την ιστορία, όταν η Γοδόι Κρουζ σταμάτησε να ζητάει ολοένα και περισσότερα χρήματα, ο Ολυμπιακός τα είχε βρει ήδη με τον Ποντένσε και δεν ενεργοποίησε την τελική του πρόταση για τον Αντίνο. (LIVE SPORT)

*Κουίζ: σε ποια σουπερλιγκάτη ομάδα έρχεται αποχώρηση-έκπληξη και με ποιον πρωταγωνιστή; (ΩΡΑ)

*Προλαβαίνει ο Λορέν Μορόν να πουληθεί σε κλαμπ του εξωτερικού και να πάει σε χώρα όπου παραμένει ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος; Ο χρόνος θα δείξει. (FORZA)

*Ποιος σουπερλιγκάτος προπονητής είχε δυσάρεστη εμπειρία μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος που τον... ξενέρωσε τρομερά; (FORZA)