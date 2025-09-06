Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Ντεσπόντοφ: Νοκ άουτ 2-3 εβδομάδες!

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υπέστη τελικά θλάση στον δεξί τετρακέφαλο, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται στις 2 έως 3 εβδομάδες.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τον τραυματισμό του με την Εθνική του ομάδα, με το ιατρικό τιμ του Δικεφάλου να τον εξετάζει για να διαπιστωθεί το διάστημα απουσίας του.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και θα βρεθεί στα «πιτς» για 2-3 εβδομάδες, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται τα τέλη Σεπτέμβρη.

Έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα στερηθεί τις «υπηρεσίες» του διεθνή μεσοεπιθετικού τόσο για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά και τα δύο επόμενα ματς απέναντι σε Λεβαδειακό και Παναιτωλικό για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα. Μένει να φανεί, αν θα καταφέρει να επιστρέψει στη «δράση» στα σημαντικά παιχνίδια πριν την επόμενη διακοπή, αρχικά απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη, αλλά και στις αναμετρήσεις κόντρα σε Θέλτα και Ολυμπιακό.

