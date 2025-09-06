Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα και η εικόνα που κρατούσε ο Μάνταλος (vid)

Πριν από τη σέντρα του Ελλάδα-Λευκορωσία ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας μίλησε στους συμπαίκτες του.

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά το ταξίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και πλέον βρίσκεται σε θέση ισχύος για την πρόκριση, μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Τάσος Μπακασέτας έδωσε μια εμψυχωτική, αρχηγική ομιλία στα αποδυτήρια, εμπνέοντας τους συμπαίκτες του.

«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή. Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και από το πρώτο λεπτό να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς. Πάμε, πάμε...», ανέφερε ο αρχηγός.

Εντύπωση προκάλεσε η στάση του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας, την ώρα της ομιλίας του Μπακασέτα, σαν σύμβολο πίστης και προστασίας για την Εθνική.

