Καστίδης - Μπέρδος στο SDNA: «Εύκολο να φτάσεις ψηλά, αλλά δύσκολο να παραμείνεις εκεί»

Ο εκ των αρχηγιών και ο «Βενιαμίν» ή αλλιώς ο Κωνσταντίνος Καστίδης και ο Δημήτρης Μπέρδος, «συστήνουν» τον νέο ΠΑΟΚ Β, αλλά και τους στόχους των παικτών της ακαδημίας του Δικεφάλου.

Ο 20χρονος αμυντικός, Κωνσταντίνος Καστίδης, βρίσκεται από το 2019 στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, όντας πλέον από τους πιο έμπειρους στον ΠΑΟΚ Β. Μιλώντας για τον μικρότερο ηλιακά του γκρουπ, Δημήτρη Μπέρδο ανέφερε: «Ο Δημήτρης πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για έναν εξτρέμ της σύγχρονης εποχής, με ταχύτητα, «μπουκαδόρος» και πολλή ενέργεια στο παιχνίδι του. Και θεωρώ ότι την φετινή σεζόν, είτε σε εμάς (σ.σ. ΠΑΟΚ Β), είτε στην K19, είτε ακόμα και στην πρώτη ομάδα που συμμετείχε στην προετοιμασία, ότι θα δώσει πάρα πολλές λύσεις».

Ο Δημήτρης Μπέρδος είναι από... κούνια στον ΠΑΟΚ. Έντεκα χρόνια στα «φυτώρια» του Δικεφάλου από τα έξι του χρόνια. Γρήγορα «βήματα» στη... σκάλα των Θεσσαλονικιών και μόλις σε λίγους μήνες από την Κ17 στον ΠΑΟΚ Β αλλά και την ανδρική ομάδα.

«Εγώ τον ξέρω από πέρσι κυρίως τον Κωνσταντίνο (σ.σ. Καστίδη). Έχω μάθει και έχω ακούσει. πάρα πολλά πράγματα. Τώρα είναι η αλήθεια που στις προπονήσεις είμαι αντιμέτωπος, με δυσκολεύει αρκετά. Σπάνια να αντιμετωπίσω τόσο πολλή δυσκολία και με έχει βοηθήσει να γίνω πολύ καλύτερος ως παίκτης. Και πιστεύω ότι μαζί φέτος θα πάμε πάρα πολύ καλά», ανέφερε ο 17χρονος για τον συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ Β.

Ένα καλοκαίρι βγαλμένο από... βιβλίο για τον νεαρό εξτρέμ, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Κ19 και βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές προετοιμασίες, αλλά πως το έζησε ο ίδιος; «Εντάξει, πιστεύω ότι είναι το όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίζεις να δουλεύεις όπου και να πας και όπου και να φτάσεις. Γενικά, είναι εύκολο να φτάσεις ψηλά αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να μείνεις εκεί πάνω. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έχουν τις ελπίδες να ανέβουμε στην πρώτη ομάδα και να ζήσουμε αυτό το όνειρο. Και πιστεύω, με σκληρή δουλειά, θα ανταμειφθούμε όλοι μας».

Ο ΠΑΟΚ Β δεν έχει στόχο μόνο την ανάδειξη ταλέντων, αλλά και μία πρωταγωνιστική πορεία στη Super League 2, κάτι το οποίο υπογράμμισε ο Καστίδης: «Σίγουρα η φετινή χρονιά για τη δεύτερη ομάδα είναι μια εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Το ρόστερ έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό δίμηνο τώρα στην προετοιμασία. Παραμένουμε ποδοσφαιριστές, όπως και να το κάνεις, αντιπροσωπεύουμε τον ΠΑΟΚ, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της. Ελλάδας και ο στόχος πάντα θα πρέπει να είναι πολύ υψηλός. Και σίγουρα ότι κάθε παιδί ξεχωριστά ονειρεύεται κάποια στιγμή να φτάσει στην πρώτη ομάδα και να διεκδικήσει πράγματα».

Η πρώτη χρονιά του Δημήτρη Μπέρδου, μόλις στα 17 του, σε επαγγελματικό επίπεδο, στην οποία ο διεθνής εξτρέμ θέλει τρόπαια, πολλά τρόπαια: «Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος άμα η ομάδα κατακτήσει σε όλες τις κατηγορίες, στις Ακαδημίες, στο αντρικό, στον ΠΑΟΚ Β, το Κύπελλο, το πρωτάθλημα και κάτι στο Ευρωπαϊκό, στον Europa League. Θα είμαι σίγουρα ευχαριστημένος και να έχουν γενικά οι ακαδημίες και η ομάδα μια πολύ καλή εικόνα, όπως πάντα. Γιατί για μένα, η γνώμη μου είναι ότι έχουμε την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και στο αντρικό πιστεύω φέτος θα το πάμε πάρα πολύ καλά γιατί είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας και εύχομαι το καλύτερο για φέτος».

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία έχει διαφορετικό πρόσωπο στην άκρη του πάγκου, τον Νίκο Καραγεωργίου. Πως την βιώνει όμως, ο 20χρονος αμυντικός συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν; «Σίγουρα υπάρχουν αρκετές διαφορές. Ο κύριος Καραγεωργίου πρόκειται για ένα πολύ έμπειρο προπονητή. Μας βοηθάει καθημερινά. Προσπαθεί να μας μεταδώσει και αυτός από τα χρόνια εμπειρίας. που έχει στον χώρο. Τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα πέρσι στο τελείωμα της χρονιάς να πραγματοποιήσει το στόχο που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αυτής της παραμονής. Και θεωρώ φέτος ότι έχουμε θέσει έναν πιο υψηλό στόχο, να ξεκαθαριστεί η παραμονή πολύ πιο γρήγορα. Η ομάδα πρέπει να είναι σε υψηλότερη θέση στη βαθμολογία και γενικά είναι ένας άνθρωπος που μας βοηθάει συνεχώς και καθημερινά».