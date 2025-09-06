Το Κύπελλο Ερασιτεχνών επιστρέφει και κάνει... σέντρα

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών επιστρέφει μετά από εφτά χρόνια στο προσκήνιο και κάνει... σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (6-7/9).

ο Κύπελλο Ερασιτεχνών επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από οκτώ χρόνια, με νέα μορφή. Από το 1972 ως το 2018 συμμετείχαν οι Κυπελλούχοι των Ενώσεων, τώρα λαμβάνουν μέρος οι Κυπελλούχοι των Ενώσεων της προηγούμενης σεζόν και όλες οι ομάδες της Γ' Εθνικής. Οι πρώτοι αγώνες το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Στη "σέντρα" της διοργάνωσης θα είναι παρών ο Πέλοπας Κιάτου, κάτοχος του τίτλου το 1991, που αντιμετωπίζει τον γειτονικό του ΑΟ Λουτρακίου. Συμμετέχουν αρκετές ακόμα ομάδες που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνών. Η Κοζάνη (1993), ο Ποσειδών Μηχανιώνας (1995), η Βέροια (2003) και το Χαϊδάρι (2004). Και φυσικά ξεχωρίζουν με την παρουσία τους οι Κυπελλούχοι Ελλάδας Εθνικός Πειραιά και Καστοριά, αλλά και ομάδες που έχουν παίξει σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ο Πιερικός, η Δόξα Δράμας και η Ξάνθη.



Από την άλλη πλευρά ξεχωρίζουν ομάδες, που σπάνια έως ποτέ δεν έχουν βγει από τα όρια του νομού τους. Ο Πυλαριακός Κεφαλονιάς, η Μπουμπουλίνα Σπετσών, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου από τη Χαλκιδική και ο Μέγας Αλέξανδρος Αετού από τη Φλώρινα είναι ομάδες που δεν έχουν τέτοια εμπειρία. Για την 1η φάση διεξάγονται 47 αγώνες.



Κυπελλούχος του θεσμού την τελευταία φορά που διοργανώθηκε, το 2018, ήταν η Ιεράπετρα.