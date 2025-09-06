Δεν ξεχνά την ΑΕΚ ο Λιβάι Γκαρσία (vid)

Ο Λιβάι Γκαρσία έστειλε μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ, μέσω του γνωστού YouTuber Σκούλι.

Στη Ρωσία αγωνίζεται πλέον ο Λιβάι Γκαρσία, αλλά δεν ξεχνά την ΑΕΚ. Μιλώντας στον γνωστό YouTuber Σκούλι, ο οποίος έγινε φίλος της Ένωσης εξαιτίας του Λιβάι, έστειλε ένα μήνυμα στην πρώην ομάδα του.

Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, μετά το παιχνίδι της εθνικής του με το Κουρασάο, είπε «Μόνο ΑΕΚ», ποζάροντας με ένα κασκόλ της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

