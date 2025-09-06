Ενισχύσεων... συνέχεια - Στον ΠΑΟΚ και επίσημα ο Απιατσιόνακ (vid)

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και με τη... βούλα ο Πάβελ Απιατσιόνακ, με τον Λευκορώσο υψηλόσωμο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Δικέφαλο.

Όπως διαβάστε μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος έκανε μία ακόμα «επένδυση» για το μέλλον, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό Πάβελ Απιατσιόνακ να «ντύνεται» στα ασπρόμαυρα.

Ο Λευκορώσος προορίζεται αρχικά για τον ΠΑΟΚ Β, με την εξέλιξή του να φέρνει πιθανή «προαγωγή» στην ανδρική ομάδα, καθώς υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ένας στόπερ που «ανδρώθηκε» στις ακαδημίες της Ντινάμο Μινσκ και πλέον κάνει το επόμενο «βήμα» στο εξωτερικό για πρώτη φορά, με τον Δικέφαλο να κερδίζει τη «μάχη» για την απόκτησή του έναντι των Τορίνο, Τζένοα και Κάλιαρι.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Καλώς ήρθες, Πάβελ!»