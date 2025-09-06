Μαρίν: «Ντροπιαστική η ήττα από τον Καναδά – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Ραζβάν Μαρίν μετά τη φιλική ήττα της Ρουμανίας με 3-0 από τον Καναδά και ενόψει του αγώνα με την Κύπρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρίν:

«Φυσικά είναι ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι μόνο ένας φιλικός αγώνας. Δεν μας αρέσει, δεν είναι ωραίο να χάνεις με τέτοιο τρόπο. Σε ορισμένες στιγμές του αγώνα δείξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να ανακάμψουμε σωματικά και ψυχικά, για να είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα στην Κύπρο, που θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς.

Γνωρίζαμε ότι ο Καναδάς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, έχει παίκτες που παίζουν σε σημαντικές ομάδες στο εξωτερικό, αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, όταν κατάφεραν να σκοράρουν δύο γκολ. Ήρθαν με μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη ένταση, αυτό φάνηκε στον αγώνα.

Αυτή η ήττα δεν μας δίνει την αυτοπεποίθηση που θέλαμε για τον αγώνα στην Κύπρο και για τους επόμενους της προκριματικής φάσης. Αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι, χρειαζόμαστε 4 νίκες από τους 4 αγώνες που απομένουν, αλλά πολλά εξαρτώνται και από τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων.

Πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό μας, να συγκεντρωθούμε λίγο. Αν παίξουμε έτσι, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για μας εναντίον της Κύπρου. Θυμόμαστε ότι εκεί, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, είχαμε τα πρώτα 10-15 δύσκολα λεπτά, μέχρι που καταφέραμε να σκοράρουμε, και μετά από αυτό κάναμε τον αγώνα εύκολο.

Πρέπει να βάλουμε πολλή ένταση στο παιχνίδι για να τους αιφνιδιάσουμε και να σκοράρουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μετά από αυτό, το παιχνίδι θα είναι σίγουρα στα χέρια μας».