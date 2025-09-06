Το ξέσπασμα του Γιοβάνοβιτς σε ερώτηση: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε αποστομωτική απάντηση σε ερώτηση για χαμηλού επιπέδου αντιπάλους.

Όλη την Ευρώπη εντυπωσίασε η Εθνική ομάδα, με την εμφάνιση και τη νίκη της επί της Λευκορωσίας με 5-1, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αρχιτέκτονας της επιτυχίας είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική νοοτροπία που φέρει, αλλά και για το ήθος του.

Γι’ αυτό και ξέσπασε όταν δέχτηκε ερώτηση περί χαμηλού επιπέδου αντιπάλων, στον δρόμο της Εθνικής προς το Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα απάντησε ο Σέρβος κόουτς:

«Ξέρετε πού έχω παράπονο μόνο; Με αυτό το ''χαμηλού επιπέδου'', αυτό είναι το ελληνικό κλασικό. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από έναν χρόνο ακριβώς ήταν στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τη Λευκορωσία, για τα τελευταία έξι χρόνια. Θα σας πείραζε εάν κάποιος έλεγε για μας ότι είμαστε χαμηλού επιπέδου; Μου αρέσει η αισιοδοξία αλλά είχα τονίσει προηγουμένως ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα, πάντα να σεβόμαστε τους αντιπάλους.

Δεν θέλουμε από την άλλη ούτε να υποτιμήσουμε τον εαυτό μας με όποια ομάδα και να παίζουμε. Θέλω απόλυτο σεβασμό γιατί στο επίπεδο των εθνικών ομάδων παίζουν οι καλύτερoι μιας χώρας. Αυτό που μας διακρίνει ως ομάδα είναι μία σοβαρότητα κι ένας σεβασμός απέναντι σε όλους για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα».

