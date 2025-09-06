Μ. Λουτσέσκου μετά το 3-0 από τον Καναδά: «Αν αφήσουμε στην άκρη τα γκολ, η εικόνα μας ήταν καλή»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος από τη βαριά φιλική ήττα της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, όπου ο Καναδάς επικράτησε με 3-0.

Παρά το αποτέλεσμα, ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε πως η ομάδα του παρουσίασε στοιχεία που τον ικανοποίησαν, τονίζοντας ότι τα γκολ ήρθαν κυρίως από ατομικά λάθη.

«Η νίκη του Καναδά ήταν δίκαιη και σε αυτήν συμβάλαμε κι εμείς, κάνοντας πολλά λάθη. Ωστόσο, αν εξαιρέσεις τα γκολ, είμαι ικανοποιημένος από το παιχνίδι μας απέναντι σε μια ομάδα με παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαία κλαμπ. Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε καλύτερα τον αγώνα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στις στιγμές που έκριναν το παιχνίδι: «Καταφέραμε να γίνουμε απειλητικοί, αλλά πρέπει να κόψουμε τα λάθη. Το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε ήταν αφελές. Στο δεύτερο, ο τερματοφύλακας μας έδειξε υπερβολικά χαλαρός· τέτοιο γκολ δεν επιτρέπεται να μπαίνει».

Παρά το χαμένο με διαφορά σκορ, ο Λουτσέσκου υπογράμμισε ότι η εικόνα της Ρουμανίας δεν ήταν αρνητική: «Αντιμετωπίσαμε μια πιο επιθετική και πιο δυνατή σωματικά ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την απόδοσή μας».

Η συνέντευξη Τύπου δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Ρουμάνος κόουτς ενοχλήθηκε από τις συνεχόμενες επικριτικές ερωτήσεις και αποχώρησε λέγοντας κοφτά: «Αυτό ήταν, αντίο, γεια!».

