ΜΜΕ Τουρκίας: «Η Φενέρμπαχτσε συμφώνησε με τον Ζιντάν»

Έτοιμη για μια τεράστια έκπληξη φαίνεται πως είναι η Φενέρμπαχτσε, καθώς σύμφωνα με τη Sabah έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζινεντίν Ζιντάν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της!

Μόλις λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, με αρκετά ονόματα να έχουν ήδη ακουστεί μέσα από τα ρεπορτάζ.

Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου, η εφημερίδα Sabah έδωσε νέα διάσταση στο θέμα, αποκαλύπτοντας πως όχι μόνο υπήρξαν διαπραγματεύσεις με τον Ζιντάν, αλλά έχει ήδη επιτευχθεί προφορική συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 53χρονος Γάλλος τεχνικός τα έχει βρει σε βασικά σημεία με τη Φενέρμπαχτσε και απομένει η οριστική οικονομική συμφωνία, ώστε ο «Ζιζού» να μετακομίσει στην Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζιντάν από το 2021, όταν ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει αναλάβει καμία ομάδα, παρότι κατά καιρούς το όνομά του έχει συνδεθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν, την Άρσεναλ και την εθνική Γαλλίας.