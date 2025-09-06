«Παρελθόν» ο Ρομέου από την Μπαρτσελόνα

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό μέσο, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και ευχόμενοι καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Ο Ρομέου, προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στην ομάδα το 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί. Με τη φανέλα των Καταλανών κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές, ενώ στο διάστημα αυτό αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Τζιρόνα.
Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025