«Παρελθόν» ο Ρομέου από την Μπαρτσελόνα

Η συνεργασία ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Οριόλ Ρομέου έλαβε και επίσημα τέλος.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό μέσο, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και ευχόμενοι καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Ρομέου, προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στην ομάδα το 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί. Με τη φανέλα των Καταλανών κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές, ενώ στο διάστημα αυτό αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Τζιρόνα.

