Καραγεωργίου στο SDNA: «Χαρούμενοι για την εξέλιξη των παιδιών - Θα τα καταφέρουμε σε ένα... μπερδεμένο πρωτάθλημα»

Ένα καλοκαίρι «ορόσημο» για την ακαδημία του Δικεφάλου, με πολλούς παίκτες της να βρίσκονται στην προετοιμασία της ανδρικής ομάδας, κάτι το οποίο σχολίασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β, Νίκος Καραγεωργίου - Τι δήλωσε για το... μπερδεμένο πρωτάθλημα της Super League 2

Μετά από 45 μέρες προετοιμασίας, οι «ασπρόμαυροι» μετρούν αντίστροφα για την πρώτη... σέντρα της σεζόν, στο Βόλο απέναντι στη Νίκη (13-14/9).

Στο περιθώριο της Media Day του ΠΑΟΚ Β, ο «μαέστρος» της ομάδας, Νίκος Καραγεωργίου μίλησε για όλους και για όλα. Για το... μπερδεμένο πρωτάθλημα της Super League 2, για την «προαγωγή» πολλών παιδιών στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, αλλά και για τη νέα έδρα του Δικεφάλου, το γήπεδο της Καλαμαριάς.

Μία πολυήμερη προετοιμασία σε τρία «στάδια» για τον Δικέφαλο και με 8+1 φιλικά, τα οποία... κλείνουν αύριο (7/9 18:00) απέναντι στον Καμπανιακό, με τον πολύπειρο τεχνικό να σχολιάζει: «Παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι λίγο δύσκολο και λίγο... μπερδεμένο από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι την ώρα που θα τελειώσει. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για τη δική μας την ομάδα. διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ομάδα αυτή απαρτίζεται από νεαρούς αθλητές και από παιδιά τα οποία ανεβαίνουν κάθε χρόνο από την Κ19. Ηλικιακά δηλαδή 17, 18, 19 χρονών.

Κυρίως υπάρχουν, βέβαια, και κάποιοι μεγαλύτεροι, αλλά ο κορμός αυτός. Η δυσκολία έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά αυτά ήταν μέχρι τώρα εκπαιδευόμενοι και τώρα, ξαφνικά, τους βάζουμε να αντιμετωπίσουν επαγγελματίες παίκτες, επαγγελματικές ομάδες και να ολοκληρώσουν ένα στόχο, ο οποίος δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, εύκολος. Αλλά, με βάση ότι έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά, με την πάροδο του χρόνου, καταφέρνουν να σταθούν ισάξια απέναντι σε αυτές τις ομάδες και πολλές φορές να λειτουργήσουν και ακόμη καλύτερα».

Μία ολοκαίνουρια ομάδα με εφτά μεταγραφές, αλλά και αρκετά παιδιά από την περσινή Κυπελλούχο Κ19 και τον κόουτς Καραγεωργίου να επισημαίνει τη διαφορά από αθλητή σε αθλητή όσον αφορά την «ένταξη» στον ΠΑΟΚ Β: «Νομίζω ότι εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε αθλητή. Υπάρχουν παιδιά που ήδη έχουν ενταχθεί, που ήδη είναι έτοιμοι να μπουν, και υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται τον χρόνο τους. Έχουμε και μια ακόμη παραπάνω δυσκολία φέτος. Έχουν έρθει ξένα παιδιά και αυτοί, βέβαια. ηλικιακά, σε όρια πολύ χαμηλά από άλλες χώρες, εκπαιδευόμενοι διαφορετικά και προσπαθούμε και αυτούς, όσο δυνατόν γρηγορότερα να τους εντάξουμε.

Θέλω να πιστεύω ότι η έναρξη του πρωταθλήματος θα μας βρει σε μεγάλο βαθμό έτοιμους και θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, διότι γνωρίζετε ότι αυτές οι ομάδες που θα παίξουμε, ιδιαίτερα στην αρχή, είναι ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, από ό, τι φαίνεται. Έτυχε η κλήρωση να μας βρει αντιμέτωπους, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε και μέχρι το τέλος».

Με την έλευσή του, έφερε αλλαγή στο σύστημα, καθιερώνοντας δύο «καθαρούς» επιθετικούς, κάτι το οποίο ήταν αποτελεσματικό, καθώς ο Δικέφαλος «σφράγισε» την παραμονή του: «Προσπαθούμε να είμαστε περίπου τακτικά στα πλαίσια της πρώτης ομάδας. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παιδιά αυτά προπονούνται και ετοιμάζονται, για να πάνε με κατεύθυνση την πρώτη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε, αλλά αυτά που θα πάνε να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμα. Και μια παρένθεση, είμαστε πολύ χαρούμενοι, που πολλά από τα παιδιά τα περσινά της Β ομάδας και της Κ19 πήγανε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και πιθανόν κάποια να μείνουν και να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας.

Αυτοί οι αθλητές, θέλω να πω, ότι ξεχωρίζουν από μικρότερες ακόμη κατηγορίες, παίζοντας δηλαδή Κ15-17. Φαίνονται οι αθλητές ότι είναι παραπάνω έτοιμοι από κάποια άλλα παιδιά για να μπορέσουν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι για την φετινή σεζόν έχουμε παιδιά που έχουν το ταλέντο και πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς θα καταφέρουν να φτάσουν εκεί, και έχουμε και παιδιά που υπολείπονται σε χρόνο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο χρόνος αυτός που θα τους δώσει τη δυνατότητα να φτάσουν. Αν δεν είναι, ο χρόνος σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα. Κάπως έτσι κινούνται τα πράγματα».

Νέα σεζόν νέα πρόσωπα, αλλά και νέα... έδρα για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος «κινείται» ανατολικά και θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Καλαμαριάς την προσεχή περίοδο, με τον Έλληνα τεχνικό να αναφέρει: «Νομίζω ότι το γήπεδο θα πρέπει να είναι καλό. Εάν είναι καλό, το γήπεδο, τεχνικά καταρτισμένοι είναι όλοι και θα είμαστε καλοί. Εάν το γήπεδο δεν είναι καλό, εάν ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός, υπάρχει μια δυσκολία διότι το παιχνίδι πάει σε διεκδίκηση και σε μονομαχία, και εκεί υστερούμε. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε καλό γήπεδο. Και έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους, κάνουν προσπάθειες ώστε όσο δυνατόν να είναι πιο καλός ο τάπητας για να μπορούμε να βγάλουμε τα τεχνικά καλά χαρακτηριστικά που έχουμε».

Μπορεί η φετινή χρονιά να αποτελεί «ορόσημο» για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, καθώς πολλά παιδιά έδωσαν το «παρών» στην Ολλανδία με την ανδρική ομάδα, παρόλα αυτά δεν είναι πάντα και κάθε χρόνο εφικτό να πραγματοποιείται αυτό, με τον Νίκο Καραγεωργίου να επισημαίνει πως είναι «δουλειά» πολλών ετών για αυτά τα παιδιά: «Δεν είναι μόνο δουλειά της β΄ ομάδας. Αυτά τα παιδιά που «πάνε» πάνω, είναι μία συνάρτηση πολλών ετών. Παιδιά που έχουν επιλεγεί από 10-12 ετών και σιγά σιγά ανεβαίνουν τις κλίμακες. Από εκεί αρχίζει η διαδικασία της εξέλιξης και εκπαίδευσης και καταλήγει να μπουν στο επαγγελματικό επίπεδο, αρχικά στη β΄ ομάδα και μετά βέβαια αν είναι ικανά στην πρώτη ομάδα. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο κομμάτι της β΄ ομάδας. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που περνάνε από εκεί.

Πιο μπροστά περνάνε από την Κ19, από την Κ17, Κ16. Υπάρχουν οι προπονητές, υπάρχουν οι τεχνικοί διευθυντές, υπάρχει ο σύλλογος που έχει οργανώσει την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι πάντα έξι, εφτά, οκτώ όπως πήγαν φέτος να είναι τέσσερις, να είναι ένας. Αλλά αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία. Διότι καταλαβαίνετε ότι στην πρώτη ομάδα οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές και ο στόχος είναι πολύ υψηλός. Θα πρέπει το παιδί να είναι από χαρακτήρα, από εκπαίδευση, από σωματική διάπλαση, από τα πάντα, έτοιμο για να μπορεί να ανταποκριθεί. Και μερικές φορές πηγαίνουν παιδιά τα οποία δεν το καταφέρνουν και ξανά επιστρέφουν. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό βέβαια για εμάς γιατί προσπαθούμε να τα πείσουμε να ξανακάνουν προσπάθεια, αλλά το καλύτερο θα είναι να πάνε όσο δυνατόν περισσότερα».