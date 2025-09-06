«Στο ΟΑΚΑ το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ αν δεν είναι έτοιμο το Παγκρήτιο»

Στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ θα αναγκαστεί να παίξει ο ΟΦΗ σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμος ο χλοοτάπητας του Παγκρητίου Σταδίου για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Στον ΟΦΗ τρέχουν για να προλάβουν, αλλά δεν είναι σίγουρο, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης του χόρτου στο Παγκράτιο ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου και όλα δείχνουν ότι το χρονικό περιθώριο των δύο μηνών που είχαν θέσει ως όριο οι άνθρωποι της ομάδας για να είναι έτοιμο το γήπεδο μάλλον δεν θα φτάσει.

Όπως είναι γνωστό, ο ΟΦΗ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ, στις 13-14 Σεπτεμβρίου, κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας του από τον τελικό κυπέλλου.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ετοιμότητα του αγωνιστικού χώρου κρίνεται ως οριακή.

Μετά τη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε για την παραχώρηση του Σταδίου, ο ΟΦΗ πήρε στα χέρια του το γήπεδο στις αρχές Ιουλίου και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα.

Από την αρχή υπήρχε η εκτίμηση πως το χορτάρι θα ήταν έτοιμο σε διάστημα δύο μηνών και τώρα είμαστε ακριβώς στους δύο μήνες, οπότε είναι προφανές πως τα πράγματα είναι οριακά, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Το ζήτημα της διεξαγωγής του αγώνα στο Παγκράτιο θα κριθεί στις αρχές της εβδομάδας.

Την Δευτέρα αναμένεται στο Ηράκλειο ο υπεύθυνος συντήρησης των γηπέδων της Λίγκας, που θα κάνει την αυτοψία και πιθανότατα την Τρίτη, η διοργανώτρια θα αποφασίσει για το που θα γίνει η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Στο ενδεχόμενο που το ματς δεν μπορεί να γίνει στο Παγκράτιο, τότε θα διεξαχθεί Αθήνα και πιθανότατα στο ΟΑΚΑ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ο ΟΦΗ ως δεύτερη έδρα.

Πηγή: Πατρίς της Κρήτης