Αυτή η Εθνική είναι... σκάνδαλο κι αυτός είναι ο Έλληνας Γιαμάλ

Η πιο ταλαντούχα Εθνική όλων των εποχών, ένας από τους καλύτερους προπονητές και δύο ενδεκάδες. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Η πιο ταλαντούχα ομάδα (μας) όλων των εποχών είναι η Εθνική Ελλάδας, που χαίρεσαι να τη βλέπεις για την υγεία που βγάζει, για το πάθος και την ένταση της, σαν να είναι η τελευταία φορά κάθε ποδοσφαιριστή στο χορτάρι.

Γι’ αυτό θα παρακαλάμε να βλέπουμε αγώνες της, κάτι που από μόνο του συνιστά ποδοσφαιρικό ερεθισμό.

Μιλάμε για ολοκληρωτική κυριαρχία, σε σημείο που άνθρωποι οι οποίοι είχαν γυρίσει την πλάτη στην ομάδα και δεν έβλεπαν Εθνική, περιμένουν πλέον πώς και πώς τα παιχνίδια της. Αυτή η Εθνική είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ. Όχι σαν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, αλλά θα είναι σκάνδαλο να μη βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.

Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε την πολυτέλεια να μιλάμε για δύο ολόκληρες ενδεκάδες, γεμάτες ποιότητα και ταλέντο, που να μπορεί να επιλέγει ο προπονητής. Ο Γιοβάνοβιτς έχει πλέον στα χέρια του μια ομάδα που δεν σταματά στον βασικό κορμό, αλλά απλώνεται σε βάθος όπως καμία άλλη Εθνική στο παρελθόν.

Σκεφτείτε μόνο τις αλλαγές: να βγαίνει ο Μπακασέτας για να μπαίνει ο Κωνσταντέλιας, να αποχωρεί ο Παυλίδης της Μπενφίκα και να παίρνει τη θέση του ο Ιωαννίδης της Σπόρτινγκ, να βγαίνει ο Τσιμίκας της Λίβερπουλ και της Ρόμα, και να μπαίνει ο Κυριακόπουλος που ήρθε από τη Serie A στον Παναθηναϊκό. Τέτοιες πολυτέλειες δεν τις είχε ποτέ η Ελλάδα, και τώρα τις ζει καθημερινά.

Στην πεντάρα με τη Λευκορωσία δεν υπήρχε ο αντίπαλος, αλλά υπήρχε μήνυμα: η Εθνική όχι μόνο γύρισε, αλλά χτίζει κάτι που μπορεί να την πάει ψηλά. Πολύ ψηλά.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στα 17 του, πήρε το παιχνίδι πάνω του με 90 λεπτά γεμάτα δράση, 1 γκολ, 1 ασίστ, 6 δημιουργίες, 4/6 ντρίμπλες και 5 ανακτήσεις μπάλας, δείχνοντας μας πάλι ότι είναι ο δικός μας Γιαμάλ. Παιχταρας με τεχνική, φαντασία, αίσθηση χώρου, ντρίμπλα, τακτική πειθαρχία και θράσος, ικανό να αλλάξει τον ρου της ιστορίας μας.

Στις 24 Μαρτίου, μετά την τριάρα μέσα στη Σκωτία, τα είχα γράψει ήδη, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πιο «μπαλάτη» Εθνική των τελευταίων 50 ετών και ότι ο Καρέτσας έχει μπροστά του το διπλό ενδεχόμενο να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής και να μπει μελλοντικά στις ποδοσφαιροκουβέντες για τον Έλληνα GOAΤ. Σιγα σιγά βλέπουμε ότι όσα έμοιαζαν πρόβλεψη, γίνονται πραγματικότητα.

Και μετά ήρθε ο αρχηγός, ο κανονιέρης Μπακασέτας, να τα εξηγήσει όλα και να δηλώσει πως «τα πάντα δουλεύουμε, υπάρχει σχέδιο, ξέρουμε ακριβώς πού μειονεκτεί ο αντίπαλος και πώς να τον χτυπήσουμε».

Ειναι σαφές πως δεν μιλάμε για μια καλή ομάδα, αλλά για έναν προπονητή που έβαλε την υπογραφή του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές που πέρασαν ποτέ από τη χώρα μας, ένας ΚΥΡΙΟΣ που κέρδισε τον σεβασμό των αντιπάλων του στον Παναθηναϊκό και τώρα, στον πάγκο της Εθνικής, αναμόρφωσε την ομάδα μας, με τους παίκτες να παίζουν ξεκάθαρα για εκείνον. Κι αυτό να είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα.

Η Εθνική Ελλάδας του 2025 είναι μια ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο, που παίζει πολύ καλή μπάλα, που έχει δύο ενδεκάδες, που βγάζει.. Έλληνα Γιαμάλ και που εμπνέει ακόμη και τον πιο δύσπιστο φίλαθλο. Μια ομάδα που μας κάνει να περιμένουμε με ανυπομονησία κάθε παιχνίδι και που αν δεν βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα το ξαναπώ, θα μιλάμε για το μεγαλύτερο... σκάνδαλο.

