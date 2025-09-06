«Ξεσηκώνει» την Ευρώπη ο Καρέτσας: «Ο μικρός πρίγκιπας της Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε άλλη μία «παράσταση» απέναντι στη Λευκορωσία (5-1), με τα ΜΜΕ του εξωτερικού να τον παρομοιάζουν με μικρό πρίγκιπα, μένοντας χωρίς λόγια με τις εμφανίσεις του 17χρονου μεσοεπιθετικού

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι η Εθνική, «σκόρπισε» τους Λευκορώσους (5-1) στο Φάληρο, ξεκινώντας με το δεξί τα φετινά προκριματικά του Μουντιάλ.

Μία φανταστική εμφάνιση από τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τους χρήστες του «Χ» να ξεχωρίζουν τον 17χρονο Καρέτσα, τον οποίο παρομοίασαν με μικρό πρίγκιπα, με τη χρηματιστηριακή του αξία να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά είναι μερικά από τα «χτυπήματα» των χρηστών, «Ο Μικρός Πρίγκιπας της Ελλάδας, ο Κως Καρέτσας, σκοράρει μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού απέναντι στη Λευκορωσία».

«17. ΔΕΚΑΕΦΤΑ. Σαν να γράφει «Wonderkid» στο μέτωπό του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος, από τότε που επέλεξε την Ελλάδα αντί του Βελγίου, έχει ήδη συμμετάσχει σε 3 φάσεις που κατέληξαν σε γκολ στις 4 εμφανίσεις του με την Εθνική Ανδρών! Αγωνίζεται στη Γκενκ (όπου και αναδείχθηκε) και η αξία του έχει ήδη φτάσει τα 20 εκατομμύρια.»

«Κωνσταντίνος Καρέτσας (17) ο πρωταγωνιστής απέναντι στη Λευκορωσία:… μόλις 17 ετών. Μέρος ενός απίστευτα ταλαντούχου μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου!»

Mάλιστα, χρήστες του twitter παρομοίασαν τη συνεργασία του με τον Παυλίδη με αυτή που είχαν στο παρελθόν ο Ροναλντίνιο με τον Ρονάλντο το φαινόμενο στην Εθνική Βραζιλίας.

👑 | Le Petit Prince de Grèce, Kos Karetsas, est buteur après 3 minutes de jeu face à la Biélorussie pic.twitter.com/YPdoSsKWuH — Ma Pro League (@MaProLeague) September 5, 2025

17.

DEZASSETE.

ANINHOS.



Wonderkid alert escrito na testa, para Konstantinos Karetsas 🇬🇷, que desde que optou pela Grécia em detrimento da Bélgica já leva 3 acções para golo em 4 internacionalizações A! Joga no Genk (onde se formou) e já vale 20 milhões#GREBEL #WCQ2026… https://t.co/eM56txf0OO pic.twitter.com/45Es2YyyUg — GoalPoint (@_Goalpoint) September 5, 2025

🇬🇷 Konstantinos Karetsas (17) was the star vs. Belarus:



☑️ 90 minutes

⚽️ 1 goal

🅰️ 1 assist

🔑 6 chances created

🔀 4/6 dribbles completed

⚔️ 3/4 tackles won

💪 5 ball recoveries

🤼 6 defensive contributions

🤩 5-1 win



17 years old. Part of a ridiculously talented future of… pic.twitter.com/J5jzNG2qIG — Football Wonderkids (@fbwonderkids) September 5, 2025