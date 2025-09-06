Η απάντηση του Νταβίντ Λουίζ: «Λάθος τα μηνύματα, ψέματα οι απειλές»

Ο Νταβίντ Λουίζ «έσπασε» τη σιωπή του και τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός παραδέχτηκε πως έκανε λάθος που αντάλλαξε μηνύματα με την Κάρολ Καβαλκάντε, ωστόσο τόνισε ότι ουδέποτε την απείλησε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Καβαλκάντε, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ο Λουίζ φέρεται να της έστειλε απειλητικά μηνύματα, που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και τον γιο της. Μάλιστα, κάποια από αυτά έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, με τις βραζιλιάνικες Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο διεθνής ποδοσφαιριστής θέλησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ξεκαθαρίζοντας πως οι περισσότερες πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι αναληθείς και πως σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε βίαιος ή απειλητικός απέναντι στη γυναίκα.

Αναλυτικά όσα είπε στο βίντεο:

«Νομίζω ότι όλοι έχουν δει τα τελευταία νέα που κυκλοφορούν για τη ζωή μου και ήρθα εδώ τώρα για να σας πω ότι δεν είχα κάνει αυτό το βίντεο πριν λόγω της δέσμευσής μου στη νέα μου ομάδα, με το ντεμπούτο μου, με τον συλλογικό στόχο πριν από τα ατομικά προβλήματα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω.

Ποτέ δεν απείλησα κανέναν, ποτέ δεν απείλησα αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν προσωπικά με αυτό το άτομο, ποτέ δεν ήμουν στο ξενοδοχείο που λέει ότι ήμουν, ακόμη και από την περασμένη εβδομάδα που τέθηκε στη διάθεση του Τύπου, σε όποιον το ήθελε, το αρχικό email από το ξενοδοχείο που επιβεβαίωνε ότι δεν ήμουν ποτέ εκεί.

Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Ήταν μια πολύ δύσκολη, πολύ αγχωτική περίοδος, αλλά είμαι εδώ με ανοιχτή καρδιά για να σας πω ότι έκανα λάθος, ναι, έκανα λάθος, ανταλλάσσοντας μηνύματα με αυτό το άτομο, αλλά ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν την απείλησα ή κανέναν άλλο στη ζωή μου, και ποτέ δεν έχω συναντηθεί με αυτό το άτομο αυτοπροσώπως».

