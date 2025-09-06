«Ο Γιοβάνοβιτς έχει φτιάξει μια Εθνική που παίζει ποδόσφαιρο… να γλείφεις τα δάχτυλά σου!»

Στη Σερβία αποθεώνουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τη δουλειά που έχει κάνει στην Εθνική Ελλάδας.

Τρέλανε την Ευρώπη η Εθνική ομάδα χθες, με την εμφατική νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η Ελλάδα πραγματοποίησε μια καθηλωτική εμφάνιση και η σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport, αποθεώνει σε άρθρο της τον αρχιτέκτονα Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον νεαρό Κωνσταντίνο Καρέτσα.

«Αυτή δεν είναι η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ, ούτε αυτή του Φερνάντο Σάντος. Είναι η Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς», τονίζουν οι Σέρβοι, που αναλύουν πως η Λευκορωσία «διαλύθηκε μέσα σε 20 λεπτά» και ότι η Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη του πρόσφατου παρελθόντος και των συνεχόμενων αποτυχιών: «Δεν είναι πια βαρετή και κλειστή, αλλά απελευθερωμένη και δημιουργική, με τους νέους παίκτες να βγάζουν στο γήπεδο όλο το ταλέντο τους».

Πρωταγωνιστικής της αναμέτρησης ήταν ο Καρέτσας (1 γκολ, 1 ασίστ), τον οποίο οι Σέρβοι χαρακτηρίζουν «πολύτιμο πετράδι» και «δεξιοτέχνη που χαϊδεύει τη μπάλα». Ο νεαρός εξτρέμ της Γκενκ, γεννημένος το 2007, χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να βάλει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι: πρώτα σκόραρε με κοντινό τελείωμα, στη συνέχεια «σέρβιρε» με ιδανική σέντρα στον Παυλίδη, ενώ από κάθε του ενέργεια ξεχείλιζε κλάση. «Η Ελλάδα βρήκε έναν ποδοσφαιριστή που θα καταρρίψει το στερεότυπο πως οι Έλληνες παίκτες είναι φτιαγμένοι μόνο για άμυνα», σημειώνεται.

Φυσικά η αναφορά στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αποθεωτική, καθώς τονίζεται πως «έβγαλε τα δεσμά από τους παίκτες, τους έδωσε ελευθερία να εκφραστούν και να παρουσιάσουν ποδόσφαιρο για… να γλύφεις τα δάχτυλά σου». Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» περιγράφηκε σαν «πίστα χορού» με τους Έλληνες να παίζουν σε ρυθμούς μπουζουκιού και να προσφέρουν θέαμα, όπως με το γκολ του Χρήστου Τζόλη στο δεύτερο ημίχρονο.

Παρά την προσπάθεια της Λευκορωσίας να μειώσει στο φινάλε, η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: «Οι Έλληνες ήταν μία κλάση πάνω και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν τυχεροί που δεν έχασαν με πιο βαρύ σκορ, καθώς η Ελλάδα είχε 15 τελικές εντός εστίας», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ.

Το μήνυμα της ομάδας του Γιοβάνοβιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους, είναι ξεκάθαρο: «Για την πρώτη θέση στον όμιλο, λόγο έχουμε μόνο εμείς».