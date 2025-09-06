Φιλικό με τον Πανσερραϊκό η Νίκη στο «Π. Μαγουλάς»

Το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη της Super League 2 θα δώσει την Κυριακή η Νίκη Βόλου, καθώς θα υποδεχτεί στο «Π. Μαγουλάς» τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά:

Την ερχόμενη Κυριακή 7/9 η ομάδα μας παίζει στις 17:00 στο Π. Μαγουλάς με αντίπαλο την ομάδα του Πανσερραϊκού.

Στην πρόβα τζενεράλε, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, οι παίκτες του Κώστα Γεωργιάδη, δίνουν το τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι και σε θέλουν δίπλα τους.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ενημερώνει τους φιλάθλους της πως θα ισχύσει γενική είσοδος 5 ευρώ τόσο για τη θύρα της οδού Μαιάνδρου, όσο και για τη «Σκεπαστή»

Τα εισιτήρια θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το εκδοτήριο της οδού Μαιάνδρου μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Τα παιδιά, ηλικίας 12 ετών και κάτω, εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν, με απαραίτητη τη συνοδεία τους από τον κηδεμόνα τους.

Σημειώνεται πως για τα φιλικά παιχνίδια η είσοδος των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας είναι ελεύθερη.

