ΑΕΛ: Προπόνηση και επανέλεγχος φυσικών ιδιοτήτων των ποδοσφαιριστών

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο «The Medical Project» ο επανέλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ Novibet.

Στο πλαίσιο του περιοδικού πλάνου αξιολογήσεων και με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet υποβλήθηκαν σε μετρήσεις δύναμης. Στόχος της διαδικασίας ήταν ο προγραμματισμός εξατομικευμένων προγραμμάτων για τη βελτίωση της απόδοσης και την πρόληψη τραυματισμών.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τους προπονητές φυσικής κατάστασης της ομάδας, Λάζαρο Βαρδάκη (PhD) και Βασίλη Μητάκο (MSc).

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ευχαριστεί θερμά το «The Medical Project» για την άψογη συνεργασία και τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας η παρουσία ενός τόσο καινοτόμου και σύγχρονου Κέντρου Ιατρικής και Αθλητικής Επιστήμης.