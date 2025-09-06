Προτάθηκε στην Λεβερκούζεν ο Τιάγκο Μότα

Η γερμανική ομάδα συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ και τα ονόματα υποψήφιων αντικαταστατών πληθαίνουν συνεχώς.

Ο τελευταίος που προστέθηκε στην λίστα είναι ο Τιάγκο Μότα, αφού ατζέντης που εκπροσωπεί τον πρώην προπονητή της Μπολόνια και της Γιουβέντους, έκανε κρούση στην Λεβερκούζεν για την διαθεσιμότητά του.

Ο Μότα παραμένει ελεύθερος μετά την λύση της συνεργασίας του με την Γιουβέντους και ψάχνεται για την επιστροφή του στους πάγκους, με την Λεβερκούζεν να εξετάζει πλέον την περίπτωσή του.

Οι ιθύνοντες της Γερμανικής ομάδας, δεν έχουν πάρει ακόμη την απόφασή τους, αφού θέλουν να κάνουν ένα ξεκαθάρισμα στην λίστα τους και στη συνέχεια να προχωρήσουν τις συζητήσεις για τον «εκλεκτό» τους.