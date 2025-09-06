Ο Γουίλιαν υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο

Ο Γουίλιαν, έμεινε ελεύθερος από την Φούλαμ και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, υπογράφοντας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Γκρέμιο.
Οι Βραζιλιάνοι καλωσόρισαν τον πρώην παίκτη των Σαχτάρ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Φούλαμ και Ολυμπιακού, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το πλούσιο βιογραφικό του πολύπειρου εξτρέμ.
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!… pic.twitter.com/eg7fj5yLeI— Grêmio FBPA (@Gremio) September 5, 2025