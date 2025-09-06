Ο Γουίλιαν υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του Γουίλιαν με την Γκρέμιο, αφού η βραζιλιάνικη ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού

Ο Γουίλιαν, έμεινε ελεύθερος από την Φούλαμ και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, υπογράφοντας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με την Γκρέμιο.

Οι Βραζιλιάνοι καλωσόρισαν τον πρώην παίκτη των Σαχτάρ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Φούλαμ και Ολυμπιακού, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το πλούσιο βιογραφικό του πολύπειρου εξτρέμ.