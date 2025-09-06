Ο Μπαπέ έπιασε τον Ανρί στην 2η θέση των all time σκόρερ της Γαλλίας

Η Γαλλία επικράτησε της Ουκρανίας με 0-2 σε ματς που διεξήχθη στην Πολωνία, με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει γράφοντας ιστορία.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, σημείωσε το τέταρτο του γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια την φετινή σεζόν, σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, φτάνοντας παράλληλα τα 51 γκολ στην πλούσια καριέρα του με την Εθνική Γαλλίας.

Έτσι, ο Μπαπέ έπιασε στην 2η θέση των all time σκόρερ των «τρικολόρ» τον θρυλικό, Τιερί Ανρί και πλέον βάζει πλώρη για να ξεπεράσει τον απόλυτο ρέκορντμαν της Γαλλίας, Ολιβιέ Ζιρού.

Ο Ζιρού σταμάτησε την παρουσία του στην Εθνική Γαλλίας έχοντας σημειώσει 57 γκολ, με τον Μπαπέ να χρειάζεται ακόμη εφτά γκολ για να προσπεράσει τον εμβληματικό επιθετικό των «τρικολόρ».