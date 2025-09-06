Ο Λουίς Ντίας έσταξε μέλι για την Μπάγερν

Ο Κολομβιανός μίλησε για την απόφασή του να πάρει μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τους Βαυαρούς.

Ο Λουίς Ντίας το φετινό καλοκαίρι μετακόμισε από την Λίβερπουλ στην Μπάγερν, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να τονίζει ότι οι Βαυαροί είναι ένα από τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη και τον κάνει χαρούμενο να φοράει την φανέλα τους.

«Είναι σίγουρα πάντα ξεχωριστό να παίζεις για έναν μεγάλο σύλλογο, και η Μπάγερν είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους του πλανήτη. Όταν έρχεται η πρόταση της Μπάγερν δεν μπορείς να πεις «όχι».

Είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάχθηκα στη σωστή ομάδα, στο σωστό γκρουπ. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά με τα δύο πόδια στο έδαφος και να επικεντρώνομαι σε αυτό που θα ακολουθήσει», ανέφερε ο Κολομβιανός εξτρέμ