Τίμπερ: «Φέτος η Άρσεναλ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα»

O Γιούριεν Τίμπερ σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην μάχη του τίτλου στην Premier League, τονίζοντας ότι αν η Άρσεναλ δεν έχει πολλούς τραυματισμούς μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μετά την περσινή σεζόν, καταλάβαμε ότι ήμασταν λίγο «κοντοί» σε αριθμούς, οπότε ξέραμε ότι θα ήταν ένα μεγάλο καλοκαίρι. Και αυτό ακριβώς συνέβη.

Έχει περάσει καιρός από τότε που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, οπότε σίγουρα υπάρχει πίεση. Αυτό είναι κομμάτι του να είσαι σε έναν τέτοιο σύλλογο. Το ίδιο ήταν και στον Άγιαξ.

Γίνεται πολλή κουβέντα. Ξέρεις ότι έχεις μια καλή ομάδα, οπότε θέλεις να κατακτήσεις τρόπαια. Γιατί ξέρεις ότι είναι εφικτό. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μπορεί να γίνει.

Νομίζω ότι πέρσι δυσκολευτήκαμε με τους τραυματισμούς και χάσαμε βαθμούς επειδή δεν παίξαμε καλά. Φέτος νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς· πολλά μπορούν να συμβούν».