Νάγκελσμαν: «Θέλω οι παίκτες μου να δίνουν τα πάντα στο γήπεδο»

O προπονητής της Εθνικής Γερμανίας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών του στο χθεσινό ματς απέναντι στη Σλοβακία.

«Εμπιστεύομαι τους παίκτες μου, αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι κερδίζοντας το ένα τρίτο των μονομαχιών δεν είναι αρκετό», δήλωσε ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα «ARD», λίγο μετά την εκτός έδρας ήττα από την Σλοβακία με 2-0, στον πρώτο προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Ίσως πρέπει να επικεντρωθούμε λιγότερο στην ποιότητα και περισσότερο στους παίκτες που είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα στο γήπεδο. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το να παίζεις με… φρένα και να κερδίζεις το ένα τρίτο των μονομαχιών δεν είναι αρκετό, σε κανένα επίπεδο.

Όλοι πρέπει απλώς να καταλάβουν ότι πρέπει να προσεγγίσουμε έναν αγώνα σαν αυτόν – ακόμη κι εάν φαίνεται εύκολος – σαν ημιτελικό του Champions League. Τώρα έχουμε πέντε αγώνες και πρέπει να νικήσουμε σε όλους. Διαφορετικά, θα παίξουμε μόνο στα πλέι οφ», πρόσθεσε ο Νάγκελσμαν, ενώ ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής Γερμανίας, Ρούντι Φέλερ, επεσήμανε:

«Το να κερδίζεις μονομαχίες είναι το θεμέλιο του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες που μπορούν και κερδίζουν μονομαχίες σε επίπεδο συλλόγων, πρέπει να θέλουν να το κάνουν και για την εθνική ομάδα. Αυτό δεν συνέβη».