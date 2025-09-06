Η UEFA αποθέωσε τον Καρέτσα: «Είναι μόλις 17...»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έλαμψε σε ακόμη μια αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος, με την UEFA να υποκλίνεται στην εμφάνιση του νεαρού μεσοεπιθετικού κόντρα στην Λευκορωσία.

Ο Καρέτσας άνοιξε τον δρόμο για το ευρύ 5-1 της Ελλάδας απέναντι στους Λευκορώσους, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ για το 1-0, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έβγαλε μαγική ασίστ στον Βαγγέλη Παυλίδη για το 2-0.

Η εμφάνιση του 17χρονου μεσοεπιθετικού δεν πέρασε απαρατήρητη με την UEFA, να κάνει υπόκλιση στο αστείρευτο ταλέντο του διεθνή μεσοεπιθετικού, που έλαμψε για ακόμη ένα ματς με την «γαλανόλευκη».

«Γκολ και ασίστ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόλις 17», ανέφερε στο σχόλιό της η UEFA, συνοδεύοντας το με φωτογραφία του νεαρού μεσοεπιθετικού από πανηγυρικό στιγμιότυπο.