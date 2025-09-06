Τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί: Αυξήθηκαν κατά 12% οι πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής!

Το επιβλητικό 5-1 της Εθνικής κόντρα στην Λευκορωσία, σε συνδυασμό με το στείρο 0-0 της Δανίας με την Σκωτία, ανέβασαν κατά 12% τις πιθανότητες της Εθνικής για την απευθείας πρόκριση στο Mundial του 2026.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αλγόριθμος του «Football Meets Data», η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική του Group C αύξησε τις πιθανότητές της για απευθείας πρόκριση κατά 12%, ενώ η Δανία είχε απώλεια 15% στις προβλέψεις.

Στο γράφημα γίνεται αναφορά και στους xPts (σ.σ. αναμενόμενοι πόντοι), με το «Football Meets Data», να αναμένει από την Ελλάδα να μαζέψει 11.1 πόντους, την Δανία 10.2, την Σκωτία 8.4 και την Λευκορωσία 3.1

Παράλληλα η Ελλάδα πλέον συγκεντρώνει 51% πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση, με την Δανία να βρίσκεται στο 34% και την Σκωτία στο 14%, κάτι που κάνει την «γαλανόλευκη» το μεγάλο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στο Mundial.