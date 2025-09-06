Τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί: Αυξήθηκαν κατά 12% οι πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο αλγόριθμος του «Football Meets Data», η Ελλάδα μετά τα αποτελέσματα στην 1η αγωνιστική του Group C αύξησε τις πιθανότητές της για απευθείας πρόκριση κατά 12%, ενώ η Δανία είχε απώλεια 15% στις προβλέψεις.
Στο γράφημα γίνεται αναφορά και στους xPts (σ.σ. αναμενόμενοι πόντοι), με το «Football Meets Data», να αναμένει από την Ελλάδα να μαζέψει 11.1 πόντους, την Δανία 10.2, την Σκωτία 8.4 και την Λευκορωσία 3.1
Παράλληλα η Ελλάδα πλέον συγκεντρώνει 51% πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη θέση, με την Δανία να βρίσκεται στο 34% και την Σκωτία στο 14%, κάτι που κάνει την «γαλανόλευκη» το μεγάλο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στο Mundial.
💥 Big turn of events in Group C tonight!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2025
🇬🇷 Greece now projected to qualify directly, capitalizing on the 🇩🇰 v 🏴 draw in Copenhagen!
👉 Change in % to win Group C:
📈 +12% 🇬🇷
📈 +3% 🏴
📉 -15% 🇩🇰
👉 Change in % to finish Top 2:
📈 +8% 🏴
📈 +3% 🇬🇷
📉 -11% 🇩🇰
🚨 Try out… pic.twitter.com/FCtgXvKFwy