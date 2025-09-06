Μπαίνει στο χειρουργείο ο Λουίς Ενρίκε μετά από ατύχημα με το ποδήλατό του!

Ο Λουίς Ενρίκε το απόγευμα της Παρασκευής, είχε ατύχημα με το ποδήλατό του και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παρί Σεν Ζερμέν, χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα πλησιέστερου νοσοκομείου.
Η γαλλική ομάδα αναφέρει ότι ο Ισπανός προπονητής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη κάταγμα στην κλείδα και θα αναγκαστεί να μην βρίσκεται στον πάγκο της Παρί στην επανέναρξη του γαλλικού πρωταθλήματος.
À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025
Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…