Μπαίνει στο χειρουργείο ο Λουίς Ενρίκε μετά από ατύχημα με το ποδήλατό του!

Ο προπονητής της Παρί αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς υπέστη κάταγμα στην κλείδα, μετά από ατύχημα που είχε κάνοντας ποδήλατο.

Ο Λουίς Ενρίκε το απόγευμα της Παρασκευής, είχε ατύχημα με το ποδήλατό του και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παρί Σεν Ζερμέν, χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα πλησιέστερου νοσοκομείου.

Η γαλλική ομάδα αναφέρει ότι ο Ισπανός προπονητής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς υπέστη κάταγμα στην κλείδα και θα αναγκαστεί να μην βρίσκεται στον πάγκο της Παρί στην επανέναρξη του γαλλικού πρωταθλήματος.