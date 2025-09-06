Νίκη με Δανία και… φύγαμε για Μουντιάλ - Τι ακολουθεί για την Εθνική

Μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του ομίλου της Ελλάδας, η εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας με τους Σκανδιναβούς ενδεχομένως να κρίνει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με έναν μικρό «τελικό» πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μοιάζει πλέον το παιχνίδι της Ελλάδας με την Δανία που θα διεξαχθεί την Δευτέρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Κι αυτό γιατί η λευκή ισοπαλία των Σκανδιναβών με την Σκωτία στο «Πάρκεν» μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σημαντική στην οικονομία του ομίλου, ο οποίος έχει μόλις έξι αγωνιστικές και τέσσερις ομάδες.

Με νίκη την Δευτέρα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να αποσπαστεί με 5 βαθμούς από τους Δανούς που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και να έχουν κάνει το πιο μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης που οδηγεί απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ!

Γερά στο κόλπο της πρόκρισης μπαίνει πλέον και η Σκωτία που μετά το 0-0 στο «Πάρκεν» έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να μπει σφήνα στην πρώτη δυάδα, αφού η δεύτερη θέση στέλνει στα πλέι-οφ για τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια από την ευρωπαϊκή ζώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, με τέτοιες εμφανίσεις η Εθνική Ελλάδας μας κάνει να ονειρευόμαστε ότι το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ δεν είναι ακατόρθωτο...

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής

9/9: Ελλάδα - Δανία, Λευκορωσία - Σκωτία

9/10: Σκωτία - Ελλάδα, Λευκορωσία - Δανία

12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία