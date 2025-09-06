Αλός: «Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή μείξη έμπειρων και νέων ποδοσφαιριστών»

Ο προπονητής της Λευκορωσίας, Κάρλος Αλός, παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Εθνική μας ομάδα και την ευρεία νίκη της «γαλανόλευκης» με 5-1.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τη νίκη. Τα γρήγορα γκολ μας έβαλαν δύσκολα εμπόδια, κάναμε πολλά δώρα και μας χαλάσανε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο πρώτο μέρος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε το δεύτερο μέρος».

Για το αν μπορεί η Εθνική να προκριθεί στο Μουντιάλ: «Είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξέραμε από πριν. Έχει κάνει πολύ καλή μείξη έμπειρων και νέων ποδοσφαιριστών. Ως προς την πρόκριση είναι νωρίς να πούμε κάτι. Εγώ επικεντρώνομαι στην ομάδα μου. Ξέραμε ότι είναι μια καλή ομάδα με καλά αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν και γνωρίζαμε τη δυσκολία του αγώνα».