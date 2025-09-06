Τζόλης: «Το ευχαριστηθήκαμε, το γκολ που δεν έβαλα να μπει στη Δανία»

Χαρούμενος, αλλά πάντα προσγειωμένος, εμφανίστηκε ο 23χρονος διεθνής winger της Εθνικής και της Κλαμπ Μπριζ μετά τη νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά το αστείο για το μαλλί του που ξεκίνησε από μια πλάκα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο Χρήστος Τζόλης παραχώρησε δηλώσεις στον ALPHA:

«Πολύ καλή πρεμιέρα στην έδρα μας. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι, εμείς και ο κόσμος, παίζοντας με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δούμε διαφορετικά το ματς με τη Δανία, πρέπει να συνεχίσουμε να σκοράρουμε πολλά γκολ. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, είμαστε διαφορετική φουρνιά και σίγουρα βοηθάει το σύστημα του προπονητή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, θέλουμε γεμάτο το γήπεδο και τη Δευτέρα. Δεν έχουμε άγχος, το απολαμβάνουμε και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δυστυχώς δεν ήρθε το δεύτερο γκολ μου, ίσως να κρατήσω αυτό το γκολ για τη Δανία».