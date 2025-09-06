Γιοβάνοβιτς: «Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικές προσπάθειες, ήμασταν καταιγιστικοί» (vid)

O Oμοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στην Λευκορωσία με το ευρύ 5-1 για το θετικό ξεκίνημα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του ALPHA:

«Εξελίχθηκε ιδανικά το ματς για εμάς. Προηγηθήκαμε και είχαμε όλο το γήπεδο στην διάθεση μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα προκριματικά. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να έχει τον ρυθμό του αγώνα, να έχουμε καλές συνεργασίες και προσπαθειες. Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικες προσπάθειες. Ήμασταν καταιγιστικοί. Κατά αρχήν πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια τοπ ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα, αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα.

Θα είναι ένα παιχνίδι μεγάλης δυσκολίας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας όσον αφορά την ετοιμότητα των παικτών. Είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε μεγάλο γκρουπ, είμαστε όμως σε πολλά παιχνίδια μαζί. Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και όλα αυτά πιέζουν την ομάδα. Είναι ο τρόπος που μέσα από αυτόν βελτιωνόμαστε».