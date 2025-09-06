Ο Ελ Κααμπί σκόραρε ξανά με το Μαρόκο στην άνετη νίκη επί του Νίγηρα

Ο πολύπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού, έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ της άνετης νίκης του Μαρόκο επί του Νίγηρα με 5-0, στα εγκαίνια του νέου εντυπωσιακού γηπέδου στο Ραμπάτ.

Το «Prince Moulay Abdellah Stadium», χωρητικότητας 68.500 θεατών άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό του Μαρόκου, με τους παίκτες του Ουαλίντ Ρεγκραγκί να τους αποζημιώνουν με γκολ και θέαμα.

Morocco 🇲🇦 isn't here to joke!pic.twitter.com/K7dN0osq5Z — Africa First (@AfricaFirsts) September 5, 2025

Το Μαρόκο έστησε πάρτι απέναντι στον Νίγηρα, φτάνοντας στην επικράτηση με το επιβλητικό 5-0 με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ξεκίνησε βασικός και στο 51ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0, με τον έμπειρο στράικερ, να σκοράρει ακόμη ένα γκολ με την Εθνική του Μαρόκο.