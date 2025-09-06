Μπακασέτας: «Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, έχουμε κρίσιμο ματς μπροστά μας» (vid)

Ο Τάσος Μπακασέτας παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης απέναντι στην Λευκορωσία με το ευρύ 5-1 για το πρώτο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του ALPHA:

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Μακάρι να μην σκοράρω και να κερδίσουμε όλα τα ματς. Κατά την άποψη μου δεν μετράει οποίος θα σκοράρει, είναι ομαδική η προσπάθεια. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όταν μια ομάδα δεν δέχεται επιθέσεις συμβαίνει γιατί κάνουν ψηλά πρέσινγκ οι επιθετικοί. Εμείς κάναμε εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Αυτά τα ματς κρύβουν παγίδες. Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός γιατί έχουμε ένα κρίσιμο ματς μπροστά μας. Από αύριο το απόγευμα να γεμίσουμε μπαταρίες για να είμαστε έτοιμο ενόψει Δανίας. Τα πάντα δουλεύουμε στην προπόνηση. Γνωρίζαμε που μειονεκτεί ο αντίπαλος είχαμε πλάνο και το ακολουθήσαμε. Υπάρχει φανταστικό επιτελείο από πίσω και ξέρουμε τα πάντα για τον αντίπαλο πριν τα ματς. Δεν είπαμε κάτι καινούργιο πριν το ματς σχετικά με την αρχηγική ομιλία».