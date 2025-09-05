Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Ιταλία - «Καθάρισαν» με διπλά Γαλλία και Κροατία

Η Ιταλία άργησε να σκοράρει, αλλά εν τέλει επιβλήθηκε άνετα της Εσθονίας με 5-0, την ώρα που η Γαλλία επικρατούσε της Ουκρανίας με 2-0 και η Κροατία περνούσε από τα Νησιά Φερόε με 0-1.

Η Ιταλία άργησε αρκετά να λύσει το γόρδιο δεσμό απέναντι στην Εσθονία, παρά την ξεκάθαρη κυριαρχία της σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Κεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 58ο λεπτό, ενώ σε ένα δίλεπτο η «Σκουάντρα Ατζούρα» έδωσε τέλος στη σεμνή τελετή, με τους Ρετέγκι (69΄) και Ρασπαντόρι (71΄) να διαμορφώνουν το 3-0.

Οι Ιταλοί κρατούσαν δύο ακόμη γκολ για το φινάλε, με τον Ρετέγκι στο 89΄ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του και τον Μπαστόνι στο 2ο των καθυστερήσεων να προσθέτει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Η Κροατία πέρασε από την έδρα των Νήσων Φερόε με γκολ του Αντρέι Κράμαριτς στο 31ο λεπτό, χωρίς να μπορέσει, παρά τις αρκετές ευκαιρίες της, να διευρύνει το προβάδισμά της.

«Καθάρισε» την Ουκρανία η Γαλλία

Η Γαλλία ξεκίνησε ιδανικά στο παιχνίδι παίρνοντας το προβάδισμα στο 10ο λεπτό, μετά από υπέροχη ομαδική προσπάθεια ο Μπαρκολά τροφοδότησε τον Ολίσε με τον εξτρέμ της Μπάγερν να ανοίγει το σκορ για τους «τρικολόρ».

Η Γαλλία ωστόσο παρά το γρήγορο γκολ έσβησε τις μηχανές με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν συνέχισαν να αγωνίζονται σε αργό τέμπο με κύριο μέλημα την εξασφάλιση της νίκης, η οποία ήρθε μάλιστα και με μεγαλύτερο σκορ, καθώς ο Εμπαπέ στο 82′ έκανε το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:

Δανία-Σκωτία 0-0

Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1

Ελβετία-Κόσοβο 4-0

Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν 5-0

Ιταλία-Εσθονία 5-0

Μαυροβούνιο-Τσεχία 0-2

Μολδαβία-Ισραήλ 0-4

Νήσοι Φερόες-Κροατία 0-1

Ουκρανία-Γαλλία 0-2

Σλοβενία-Σουηδία 2-2