Σε θέση οδηγού με το «καλησπέρα» η Ελλάδα: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

Η Εθνική Ομάδα έκανε το... καθήκον της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τέθηκε επικεφαλής του Group C μετά το 0-0 μεταξύ Δανίας και Σκωτίας.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών προκριματικών με... φόντο την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε με 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και από την Κοπεγχάγη ήλθε ένα 0-0 «δώρο» για την πρωτιά στον 3ο όμιλο.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» με νέα νίκη κόντρα στη Δανία στο Φάληρο, τη ερχόμενη Δευτέρα (8/9, 21.45), θα έχει σπουδαία ευκαιρία να ξεφύγει από τη βασική αντίπαλό της.

Η βαθμολογία (Group C):

1. Ελλάδα 3β. (5-1)

2. Σκωτία 1β. (0-0)

3. Δανία 1β. (0-0)

4. Λευκορωσία 0β. (1-5)

Επόμενη αγωνιστική (2η, 8/9, 21.45):

Ελλάδα - Δανία

Λευκορωσία - Σκωτία