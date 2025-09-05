Στο «Πάρκεν» στην Κοπεγχάγη, Δανία και Σκωτία έμειναν στο μηδέν και έκαναν στην Ελλάδα το καλύτερο δώρο.

Παρότι οι Δανοί είχαν την κατοχή και τις ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ απέναντι στην μαχητική Σκωτία και μοίρασαν τους βαθμούς της ισοπαλίας, αφήνοντας την Ελλάδα, από την αρχή, μόνη πρώτη στον όμιλο.

Ο αγώνας

Δυναμικά ξεκίνησε η Δανία, καθώς στο 8ο λεπτό του αγώνα είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Χιούλμαντ, ο οποίος σούταρε με το δεξί χαμηλά στο κέντρο της εστίας, αλλά ο Γκουν κατάφερε να αποκρούσει.

Στη συνέχεια οι Σκωτσέζοι πάλεψαν να βρουν χώρους για να απαντήσουν, όμως δεν κατάφερναν να κρατήσουν την μπάλα για αρκετή ώρα στα πόδια τους, με τους Δανούς να έχουν το 72% της κατοχής.

Οι παίκτες της Σκωτίας έκαναν κάποια σουτ ακόμη από το ύψος του πέναλτι, αλλά κανένα δεν είχε την τύχη να βρεθεί εντός της αντίπαλης εστίας, αφού η μπάλα έφυγε απελπιστικά άουτ.

Το ημίχρονο έκλεισε με τους Δανούς να έχουν κλείσει τον αντίπαλο τους στα καρέ τους, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίχτυα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι Σκωτσέζοι ανέβασαν τον ρυθμό τους, απείλησαν με περισσότερα σουτ εξ αρχής, όμως ο Σμάιχελ είχε απάντηση και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Οι Δανοί βγήκαν ξανά στην επίθεση, αλλά το σύνολο του Κλαρκ έκλεινε τους χώρους για σουτ και δεν τους άφηνε να παραβιάσουν την εστία του Γκουν.

Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και έμειναν στην λευκή ισοπαλία, κάνοντας την χάρη στην Ελλάδα που την ίδια ώρα συνέτριψε με 5-1 την Λευκορωσία και «βλέπει» Μουντιάλ από νωρίς.

Από το 1975 έχει να πάρει βαθμό ή βαθμούς η Σκωτία στη Δανία. Για την ακρίβεια είχε νικήσει στις 3-9-1975 με 0-1.

Δανία (Ριέμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Χρίστενσεν, Ντρέγιερ, Χιούλμαντ, Χόιμπεργκ, Μέχλε, Ντόλμπεργκ, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρεθ

Σκωτία (Κλαρκ): Γκουν, Χίκει, Σουτάρ, Χάνλει, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινει, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Κρίστι, Άνταμς, Ντάικς